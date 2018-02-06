Opel, Peugeot и Citroen закрывают все заводы в Европе

Заводы закрыты до 27 марта из-за распространения коронавируса.

Материалы по теме Volkswagen и Ford закрывают заводы из-за коронавируса

Закрытия затронули заводы по производству автомобилей Peugeot, Citroen и DS, а также предприятия Opel в Германии и Польше и заводы Vauxhall в Великобритании. Генеральный директор Карлос Таварес и члены ранее созданной кризисной команды сегодня решились на такой непростой шаг.

PSA заявил, что прекращает выпуск автомобилей из-за участившихся в последние дни случаев заражения COVID-19 вблизи определенных производственных площадок. По словам боссов компании, сбои в поставках запчастей от основных поставщиков, а также падение спроса на автомобильных рынках укрепили их в этом решении.

PSA закроет заводы в Мюлузе (Франция) и Мадриде (Испания) уже сегодня (в понедельник). На заводах в Пуасси, Ренне и Сошо (Франция); Сарагосе (Испания); Айзенахе и Рюссельсхайме (Германия); Порт Элсмире (Англия) и Гливице (Польша) производства будут остановлены во вторник.

Заводы автопроизводителя в Хордене (Франция); Виго (Испания) и Мангуальде (Португалия) прекратят работу в среду. Заводы в Лутоне (Англия) и Трнаве (Словакия) остановят в четверг.

Ничего не сказано о приостановке работы заводов по производству трансмиссий в Австрии, Венгрии, Польше и Франции.

PSA Group является вторым по величине автопроизводителем в Европе после Volkswagen Group, в 2019 году группа продала 3,02 млн. автомобилей.

Fiat Chrysler, Ferrari, Lamborghini, Volkswagen Group, а также марки Ford и Renault объявили о полном или частичном закрытии заводов в Европе из-за коронавируса.

Фото: ТАСС