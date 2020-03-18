Стоит ли брать сейчас шины впрок? Да, ловите момент!

Спросили специалистов, когда и насколько подорожают шины. Они сами не знают.

Автомобильные шины являются расходниками, и рано или поздно их нужно менять, тратя на это немалые деньги. Падение курса рубля из-за обвала цен на нефть на мировом рынке обязательно отразится на стоимости автомобилей, запчастей к ним и шин. И если поломку техники невозможно спрогнозировать, то замену шин предвидеть несложно. Что же будет с ценами на столь необходимый для автомобилистов товар?

Как рассказали «За рулем» в пресс-службе Nokian Tyres Россия, прежде чем делать прогнозы по росту цен на шины, необходимо дождаться хоть какой-то стабилизации рубля.

«Никто не знает, на каком уровне стабилизируется курс рубля. От этого очень многое зависит. Но ясно одно — неопределенность возросла», — говорят в компании.

Действительно, прогнозы у экспертов разные. Кто-то заявляет о скором возврате курса почти на прежний уровень, а, например, Bloomberg предрекает 97 рублей за 1 доллар против сегодняшних «около 80 рублей за 1 доллар».

Некоторые эксперты уверены, что падение рубля отразится на гражданах только через 4–6 месяцев, что звучит достаточно оптимистично. При этом рост цен прогнозируют на 20% в премиальном сегменте и на 10% в бюджетном, если курс валют стабилизируется на отметке 70 рублей за доллар (самый частый прогноз курса среди экспертов). Этот прогноз можно применить и к автомобильным шинам.

Менять цены вслед за курсом, реагируя на его колебания, невозможно: есть риск растерять не только клиентов, но и дилеров, а также других партнеров и закупщиков. В результате все заняли выжидательные позиции и хранят в тайне подготовленные планы «А», «Б», «В» и т.д. по смене ценовой политики, в зависимости от того, как будут развиваться события дальше.

На простой же вопрос, есть ли смысл приобрести шины впрок, не дожидаясь худшего варианта развития событий, в Nokian Tyres Россия дали хороший совет:

«Самое время оценить состояние своих зимних и летних шин, и если протектор уже в достаточной степени изношен или есть какие-то повреждения, то имеет смысл воспользоваться моментом и приобрести по комплекту и летних, и зимних шин. Многие розничные магазины и сервисные центры в преддверии сезона проводят акции с выгодными предложениями по цене, с бесплатным шиномонтажом и, что очень важно, с возможностью хранения шин в шинном отеле при сервис-центре. Если есть возможность — лучше воспользоваться теми уникальными предложениями, которые сейчас есть на рынке».

Чтобы шины служили как можно дольше, следует правильно их хранить, что не сложно.

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