421 сила и две турбины: это новый мотор для Land Cruiser

Внедорожник останется рамным.

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Японский журнал Best Car выяснил, что Toyota намерена оснастить Land Cruiser не только двигателем V6 с двумя турбинами, позаимствованным у Lexus. Этот 3,4-литровый мотор, устанавливаемый на Lexus LS, имеет 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600–4800 оборотов в минуту. Покупатели смогут выбрать гибридную силовую установку на базе упомянутого V6, а также турбодизель V6. Все моторы будут оснащаться автоматическими коробками и, конечно же, системой полного привода.

Land Cruiser следующего поколения, предположительно, будет немного короче нынешнего, но останется таким же широким. Что касается его высоты, то она будет немного отличаться на разных рынках. При этом, как выяснило японское издание, автомобиль станет немного легче, но не в случае оснащения гибридной трансмиссией, и сможет буксировать прицепы массой до 3,7 тонны. Разумеется, внедорожник останется рамным.

Японская компания отказалась комментировать будущее поколение Toyota Land Cruiser, но в руководстве подчеркнули, что автомобиль не растеряет внедорожных качеств. Ожидается, что Toyota представит Land Cruiser следующего поколения в июле или августе 2020 года, но в продаже автомобиль появится не сразу.

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Фото: Toyota