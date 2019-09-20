421 сила и две турбины: это новый мотор для Land Cruiser — журнал За рулем

421 сила и две турбины: это новый мотор для Land Cruiser

Внедорожник останется рамным.

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Toyota > Land Cruiser

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Японский журнал Best Car выяснил, что Toyota намерена оснастить Land Cruiser не только двигателем V6 с двумя турбинами, позаимствованным у Lexus. Этот 3,4-литровый мотор, устанавливаемый на Lexus LS, имеет 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600–4800 оборотов в минуту. Покупатели смогут выбрать гибридную силовую установку на базе упомянутого V6, а также турбодизель V6. Все моторы будут оснащаться автоматическими коробками и, конечно же, системой полного привода.

Land Cruiser следующего поколения, предположительно, будет немного короче нынешнего, но останется таким же широким. Что касается его высоты, то она будет немного отличаться на разных рынках. При этом, как выяснило японское издание, автомобиль станет немного легче, но не в случае оснащения гибридной трансмиссией, и сможет буксировать прицепы массой до 3,7 тонны. Разумеется, внедорожник останется рамным.

Японская компания отказалась комментировать будущее поколение Toyota Land Cruiser, но в руководстве подчеркнули, что автомобиль не растеряет внедорожных качеств. Ожидается, что Toyota представит Land Cruiser следующего поколения в июле или августе 2020 года, но в продаже автомобиль появится не сразу.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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