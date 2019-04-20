Nissan заканчивает тесты X-Trail. В пустом Лас-Вегасе

Два кроссовера нового поколения были замечены на дорогах Лас-Вегаса. Это означает, что испытания модели подходят к концу.

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В Nissan умеют хранить разработки в тайне и каждый шпионский снимок нового автомобиля этой марки очень высоко ценится. Вот почему эти фотографии нового поколения Nissan X—Trail, опубликованные в Instagram CocheSpias, привлекли наше внимание.

Согласно сообщению, два кроссовера Rogue (версия X—Trail для североамериканского рынка) были сфотографированы в Лас-Вегасе, на дорогах общего пользования. Они все еще имеют плотный камуфляж, но сквозь него уже видно, например, новый дизайн решетки радиатора, а также некоторые элементы оптики: огромные узкие поворотники, которые видно под очень широким углом, расположены над фарами.

Судя по плечевой линии кузова и боковым окнам кроссовера, его профиль останется практически неизменным. Фотографы не смогли подойти к испытываемым автомобилям достаточно близко, чтобы сфотографировать их салоны, но мы уже знаем, что интерьер кроссовера подвергся значительным доработкам. В нем появилась цифровая панель приборов и большой сенсорный экран мультимедийной системы.

Линейка моторов остается загадкой. Двигатели должны стать экологичнее, а значит их объем должен уменьшится, что влечет за собой установку турбины. Не исключено и появление гибридных силовых установок. Вероятно, двигатели, как и на нынешнем поколении кроссовера, будут работать в паре с вариатором.

Ожидается, что премьера нового поколения Nissan X—Trail состоится уже в текущем году.

Кроме того, компания Nissan работает над новым поколением кроссовера Qashqai.

Фото: Instagram