Сегодня, в 9:37 Nissan заканчивает тесты X-Trail. В пустом Лас-Вегасе Два кроссовера нового поколения были замечены на дорогах Лас-Вегаса. Это означает, что испытания модели подходят к концу.
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В Nissan умеют хранить разработки в тайне и каждый шпионский снимок нового автомобиля этой марки очень высоко ценится. Вот почему эти фотографии нового поколения Nissan
X— Trail, опубликованные в Instagram CocheSpias, привлекли наше внимание.
Согласно сообщению, два кроссовера Rogue (версия
X— Trail для североамериканского рынка) были сфотографированы в Лас-Вегасе, на дорогах общего пользования. Они все еще имеют плотный камуфляж, но сквозь него уже видно, например, новый дизайн решетки радиатора, а также некоторые элементы оптики: огромные узкие поворотники, которые видно под очень широким углом, расположены над фарами.
Судя по плечевой линии кузова и боковым окнам кроссовера, его профиль останется практически неизменным. Фотографы не смогли подойти к испытываемым автомобилям достаточно близко, чтобы сфотографировать их салоны, но мы уже знаем, что интерьер кроссовера подвергся значительным доработкам. В нем появилась цифровая панель приборов и большой сенсорный экран мультимедийной системы.
Линейка моторов остается загадкой. Двигатели должны стать экологичнее, а значит их объем должен уменьшится, что влечет за собой установку турбины. Не исключено и появление гибридных силовых установок. Вероятно, двигатели, как и на нынешнем поколении кроссовера, будут работать в паре с вариатором.
Ожидается, что премьера нового поколения
Nissan X— Trail состоится уже в текущем году. Фото: Instagram
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