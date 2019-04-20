Nissan заканчивает тесты X-Trail. В пустом Лас-Вегасе — журнал За рулем

Nissan заканчивает тесты X-Trail. В пустом Лас-Вегасе

Два кроссовера нового поколения были замечены на дорогах Лас-Вегаса. Это означает, что испытания модели подходят к концу.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

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Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости

В Nissan умеют хранить разработки в тайне и каждый шпионский снимок нового автомобиля этой марки очень высоко ценится. Вот почему эти фотографии нового поколения Nissan XTrail, опубликованные в Instagram CocheSpias, привлекли наше внимание.

Согласно сообщению, два кроссовера Rogue (версия XTrail для североамериканского рынка) были сфотографированы в Лас-Вегасе, на дорогах общего пользования. Они все еще имеют плотный камуфляж, но сквозь него уже видно, например, новый дизайн решетки радиатора, а также некоторые элементы оптики: огромные узкие поворотники, которые видно под очень широким углом, расположены над фарами.

Судя по плечевой линии кузова и боковым окнам кроссовера, его профиль останется практически неизменным. Фотографы не смогли подойти к испытываемым автомобилям достаточно близко, чтобы сфотографировать их салоны, но мы уже знаем, что интерьер кроссовера подвергся значительным доработкам. В нем появилась цифровая панель приборов и большой сенсорный экран мультимедийной системы.

Линейка моторов остается загадкой. Двигатели должны стать экологичнее, а значит их объем должен уменьшится, что влечет за собой установку турбины. Не исключено и появление гибридных силовых установок. Вероятно, двигатели, как и на нынешнем поколении кроссовера, будут работать в паре с вариатором.

Ожидается, что премьера нового поколения Nissan XTrail состоится уже в текущем году.

Фото: Instagram

Nissan заканчивает тесты X-Trail. В пустом Лас-Вегасе

Два кроссовера нового поколения были замечены на дорогах Лас-Вегаса. Это означает, что испытания модели подходят к концу.

Nissan заканчивает тесты X-Trail. В пустом Лас-Вегасе — фото 1102120Nissan заканчивает тесты X-Trail. В пустом Лас-Вегасе — фото 1102121Nissan заканчивает тесты X-Trail. В пустом Лас-Вегасе — фото 1102122Nissan заканчивает тесты X-Trail. В пустом Лас-Вегасе
Nissan заканчивает тесты X-Trail. В пустом Лас-Вегасе

Два кроссовера нового поколения были замечены на дорогах Лас-Вегаса. Это означает, что испытания модели подходят к концу.

Nissan заканчивает тесты X-Trail. В пустом Лас-Вегасе — фото 1102122Nissan заканчивает тесты X-Trail. В пустом Лас-Вегасе — фото 1102120Nissan заканчивает тесты X-Trail. В пустом Лас-Вегасе — фото 1102121Nissan заканчивает тесты X-Trail. В пустом Лас-Вегасе
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Отзывы о Nissan X-Trail (7)

Nissan 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Качественный салон, хорошая проходимость, потолок не давит, подвеска достаточно мягкая.

Недостатки:

Недостаточный обзор, слабая шумоизоляция, свист на скорости более 140 км/ч, постоянно грязное стекло задней двери, огромные противосолнечные козырьки перекрывают обзор.

Комментарий:

Тяжеловат для двигателя 2.0, движок 2.5 предпочтительнее, но налог и расход бензина значительно больше. Нет режима "спорт", а кнопка "ЕСО" расположена не совсем удобно — если нужны резкие ускорения режим "ЕСО" лучше отключать заранее. На мой взгляд не самое лучшее ра...

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