Перемены в дизайне внешности и салона столь значительны, что говорить об автомобиле как о классическом кроссовере уже не получится.

Новое поколение Nissan X—Trail было сфотографировано во время дорожных испытаний. На этот раз на автомобиле оказалось гораздо меньше камуфляжа. Папарацци удалось сфотографировать и салон кроссовера.

Стало окончательно понятно, что X—Trail получит двухэтажную переднюю оптику, как у Nissan Juke, но с более традиционной формой фар, не круглые. Большая V-образная решетка радиатора Nissan выглядит агрессивно благодаря тому, что ее верхние концы переходят в светодиодные ходовые огни.

При взгляде на автомобиль в профиль следует отметить, что его пропорции изменились незначительно, а боковые окна напоминают очертаниями окна нынешнего поколения. Задние крылья получили более мускулистый рельеф, а свес стал больше. Задние же фонари будут похожи на те, которые мы видели у Murano, то есть получат форму бумеранга, заходящего на крылья.

Салон X—Trail изменился до неузнаваемости и оснащен цифровой панелью приборов и большим экраном мультимедийной системы с ручками по бокам и кнопками быстрого доступа внизу. Ниже расположен блок управления климат-контролем. На массивном центральном туннеле между передними креслами виден электронный рычаг переключения передач современного дизайна, как у автомобилей люксовых брендов, типа Audi.

На снимках, кажется, представлен уже готовый к производству X—Trail. Если это так, то премьера новинки должна состояться в 2020 году. Продаваться автомобиль будет как в переднеприводной, так и в полноприводной версиях, оснащаемых вариатором и 2,5-литровым двигателем мощностью 190 л.с., который устанавливается на Nissan Altima.

Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости Перемены в дизайне внешности и салона столь значительны, что говорить об автомобиле как о классическом кроссовере уже не получится. Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости

X-Trail в будущем получит силовую установку, сделанную по тому же принципу, что и силовые установки карьерных самосвалов: двигатель внутреннего сгорания будет питать электромоторы на колесах.

Фото: autoblog.com