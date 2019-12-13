Сегодня, в 12:25 Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости Перемены в дизайне внешности и салона столь значительны, что говорить об автомобиле как о классическом кроссовере уже не получится.
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X— Trail было сфотографировано во время дорожных испытаний. На этот раз на автомобиле оказалось гораздо меньше камуфляжа. Папарацци удалось сфотографировать и салон кроссовера.
Стало окончательно понятно, что
X— Trail получит двухэтажную переднюю оптику, как у Nissan Juke, но с более традиционной формой фар, не круглые. Большая V-образная решетка радиатора Nissan выглядит агрессивно благодаря тому, что ее верхние концы переходят в светодиодные ходовые огни.
При взгляде на автомобиль в профиль следует отметить, что его пропорции изменились незначительно, а боковые окна напоминают очертаниями окна нынешнего поколения. Задние крылья получили более мускулистый рельеф, а свес стал больше. Задние же фонари будут похожи на те, которые мы видели у
Murano, то есть получат форму бумеранга, заходящего на крылья.
Салон
X— Trail изменился до неузнаваемости и оснащен цифровой панелью приборов и большим экраном мультимедийной системы с ручками по бокам и кнопками быстрого доступа внизу. Ниже расположен блок управления климат-контролем. На массивном центральном туннеле между передними креслами виден электронный рычаг переключения передач современного дизайна, как у автомобилей люксовых брендов, типа Audi.
На снимках, кажется, представлен уже готовый к производству
X— Trail. Если это так, то премьера новинки должна состояться в 2020 году. Продаваться автомобиль будет как в переднеприводной, так и в полноприводной версиях, оснащаемых вариатором и 2,5-литровым двигателем мощностью 190 л.с., который устанавливается на Nissan Altima. X-Trail в будущем получит силовую установку, сделанную по тому же принципу, что и силовые установки карьерных самосвалов: двигатель внутреннего сгорания будет питать электромоторы на колесах. Фото: autoblog.com
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