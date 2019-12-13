Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости — журнал За рулем

Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости

Перемены в дизайне внешности и салона столь значительны, что говорить об автомобиле как о классическом кроссовере уже не получится.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

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Новое поколение Nissan XTrail было сфотографировано во время дорожных испытаний. На этот раз на автомобиле оказалось гораздо меньше камуфляжа. Папарацци удалось сфотографировать и салон кроссовера.

Стало окончательно понятно, что XTrail получит двухэтажную переднюю оптику, как у Nissan Juke, но с более традиционной формой фар, не круглые. Большая V-образная решетка радиатора Nissan выглядит агрессивно благодаря тому, что ее верхние концы переходят в светодиодные ходовые огни.

При взгляде на автомобиль в профиль следует отметить, что его пропорции изменились незначительно, а боковые окна напоминают очертаниями окна нынешнего поколения. Задние крылья получили более мускулистый рельеф, а свес стал больше. Задние же фонари будут похожи на те, которые мы видели у Murano, то есть получат форму бумеранга, заходящего на крылья.

Салон XTrail изменился до неузнаваемости и оснащен цифровой панелью приборов и большим экраном мультимедийной системы с ручками по бокам и кнопками быстрого доступа внизу. Ниже расположен блок управления климат-контролем. На массивном центральном туннеле между передними креслами виден электронный рычаг переключения передач современного дизайна, как у автомобилей люксовых брендов, типа Audi.

На снимках, кажется, представлен уже готовый к производству XTrail. Если это так, то премьера новинки должна состояться в 2020 году. Продаваться автомобиль будет как в переднеприводной, так и в полноприводной версиях, оснащаемых вариатором и 2,5-литровым двигателем мощностью 190 л.с., который устанавливается на Nissan Altima.

Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости

Перемены в дизайне внешности и салона столь значительны, что говорить об автомобиле как о классическом кроссовере уже не получится.

Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости — фото 1022801Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости — фото 1022799Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости — фото 1022800Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости — фото 1022802Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости — фото 1022803Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости

  • X-Trail в будущем получит силовую установку, сделанную по тому же принципу, что и силовые установки карьерных самосвалов: двигатель внутреннего сгорания будет питать электромоторы на колесах.

Фото: autoblog.com

Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости

Перемены в дизайне внешности и салона столь значительны, что говорить об автомобиле как о классическом кроссовере уже не получится.

Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости — фото 1022800Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости — фото 1022802Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости — фото 1022801Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости — фото 1022799Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости — фото 1022803Новый Nissan X-Trail изменится до неузнаваемости
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Отзывы о Nissan X-Trail (7)

Nissan 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Качественный салон, хорошая проходимость, потолок не давит, подвеска достаточно мягкая.

Недостатки:

Недостаточный обзор, слабая шумоизоляция, свист на скорости более 140 км/ч, постоянно грязное стекло задней двери, огромные противосолнечные козырьки перекрывают обзор.

Комментарий:

Тяжеловат для двигателя 2.0, движок 2.5 предпочтительнее, но налог и расход бензина значительно больше. Нет режима "спорт", а кнопка "ЕСО" расположена не совсем удобно — если нужны резкие ускорения режим "ЕСО" лучше отключать заранее. На мой взгляд не самое лучшее ра...

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