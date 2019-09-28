Nissan X-Trail после 20 тыс. км: вот это цены на запчасти! — журнал За рулем

Nissan X-Trail после 20 тыс. км: вот это цены на запчасти!

Кроссовер, обновившийся в 2018 году, удивляет не только расходом бензина в 17 литров на сотню, но и стоимостью оригинальных запчастей.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

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Nissan X-Trail

Изготовитель — ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», Россия

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с марта 2019 года

Пробег на момент отчета — 20 000 км

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При очередном беглом осмотре автомобиля обнаружил разбитую противотуманную фару. Почему стекло разлетелось на куски? Загадка. Возможно, причиной стал снайперски отброшенный впередиидущей машиной камень. Но вокруг фары нет никаких повреждений — ни царапины, ни скола. Поэтому не исключено, что стекло треснуло от резкого перепада температур — на включенную противотуманку попала вода.

Обязательно выясню, покрывается ли этот случай страховкой, — ведь оригинальная фара у дилера стоит около 20 000 (!) рублей.

Впрочем, есть шанс сэкономить: даже для рестайлинговых Икс-Трейлов можно найти бэушную светотехнику. Состояние — как у новой, а цена в три-четыре раза ниже.

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Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Nissan X-Trail (7)

Nissan 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Качественный салон, хорошая проходимость, потолок не давит, подвеска достаточно мягкая.

Недостатки:

Недостаточный обзор, слабая шумоизоляция, свист на скорости более 140 км/ч, постоянно грязное стекло задней двери, огромные противосолнечные козырьки перекрывают обзор.

Комментарий:

Тяжеловат для двигателя 2.0, движок 2.5 предпочтительнее, но налог и расход бензина значительно больше. Нет режима "спорт", а кнопка "ЕСО" расположена не совсем удобно — если нужны резкие ускорения режим "ЕСО" лучше отключать заранее. На мой взгляд не самое лучшее ра...

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