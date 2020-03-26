Микрокроссовер Tata: шпионские фото ночного теста

Автомобиль Tata HBX планируется запустить в серийное производство во второй половине года.

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Индийская компания Tata ранее заявляла о разработке миниатюрного кроссовера Tata, который все еще не получил окончательного названия, и, возможно, будет называться Hornbill или HBX X442. И вот теперь фотошпионы заметили его на ночных тестах, сообщает Indian Autos Blog.

Маленький кроссовер проходит испытания в серийном кузове, и на фото в камуфляже можно рассмотреть некоторые детали, например, двухуровневые фары, верхняя часть которых светодиодная, круглые противотуманки и необычный узор на нижней решетке радиатора.

Tata HBX построен на платформе AMP (Advanced Modular Platform), которая дебютировала в Tata Altroz ​​в прошлом году и с самого начала предполагала в том числе и электрическую версию. Поэтому в следующие два года ожидается и электрокар Tata HBX, однако ближайшая модель будет традиционной, и, вероятно, ее оснастят 1,2-литровым атмосферным бензиновым двигателем, который на выбор будет агрегатироваться 5-ступенчатыми механической или автоматической коробками передач.

В дополнение к двухуровневым фарам Tata HBX уже в начальной комплектации будет иметь в своем оснащении 15-дюймовые легкосплавные диски, информационно-развлекательную систему с «парящим» сенсорным экраном (видно на фото), приборную панель с жидкокристаллическим экраном и аналоговым спидометром, аудиосистему с восемью динамиками и многое другое.

Конкурировать Tata HBX на внутреннем рынке собирается с такими моделями, как Suzuki Ignis (продается в Индии под брендом Maruti) и Mahindra KUV100, хотя этот кроссовер будет гораздо меньше. Tata пока единственный производитель, который решил занять место в сегменте микрокроссоверов, хотя, по слухам, аналогичную модель готовит Hyundai.

Предположительно, цены на Tata HBX в Индии будут начинаться от 500 000 рупий, что по курсу эквивалентно 509 000 рублей. В России автомобили бренда Tata официально не продаются, хотя на сером рынке их приобрести можно. А жаль, такой компактный и недорогой кроссовер нам бы точно не помешал. Впрочем, посмотрим, как он будет выглядеть без камуфляжа.

А вот дешевая малолитражка Tata Nano не получила такого спроса, как ожидалось. Низкий уровень комфорта и безопасности поставил автомобиль в один ряд с квадрициклами, а конкуренция на этом рынке очень высокая.

Микрокроссовер Tata: шпионские фото ночного теста Автомобиль Tata HBX планируется запустить в серийное производство во второй половине года. Микрокроссовер Tata: шпионские фото ночного теста

Фото: Indian Autos Blog