АВТОВАЗ отзывает Весты: проблемы с обивкой — журнал За рулем

АВТОВАЗ отзывает Весты: проблемы с обивкой

Под акцию попал 381 автомобиль.

LADA Vesta SW
LADA Vesta SW

LADA > Vesta SW

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

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АВТОВАЗ отзывает более 12 000 автомобилей из-за возможных проблем с тормозами

На сайте Росстандарта появилось сообщение о том, что с АВТОВАЗом согласованы мероприятия по отзывной кампании автомобилей Lada Vesta. Отзыв не назовешь масштабным, но владельцам 381 автомобиля, приобретенного с сентября 2019 года по настоящее время, всё же придётся обратиться на сервис.

В качестве причины указана проверка соответствия комплектации обивки центральной стойки кузова, без уточнений, какое именно несоответствие комплектации было выявлено. Отметим также, что фактически обивка состоит из двух частей, нижней и верхней (в верхней находится фиксатор высоты ремня безопасности), однако никаких указаний на ту или иную деталь в сообщении нет.

Как бы то ни было, а проблемная обивка на всех автомобилях подлежит бесплатной замене. Как всегда в таких случаях, дилеры будут обзванивать владельцев и приглашать их на сервис, но на сайте Росстандарта по VIN-номеру можно и самостоятельно определить, попадает ли ваша Веста под отзывную кампанию.

Фото: АВТОВАЗ
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