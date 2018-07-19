«Полку прибыло»: Volvo повысила цены на все автомобили

На прошлой неделе 11 автобрендов сменили ценники, а сегодня стало известно о подорожании машин и шведско-китайской марки.

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Автомобили Volvo всех комплектаций подорожали на 1,5 — 3,3% или на 50 — 100 тыс. рублей. «Прибавку» зафиксировали эксперты сайта «Цена Авто».

Так, теперь Volvo S60 стоит от 2 млн 480 тыс. руб до 3 млн 250 тыс. руб.; S90 с бензиновым двигателем — от 3 млн 155 тыс. рублей до 4 млн 566 тыс. руб., с дизельным двигателем — от 3 млн 715 тыс. рублей до 4 млн 126 тыс. руб.; V60 Cross Country — 3 млн 149 тыс. руб.; V90 Cross Country с бензиновым двигателем — от 3 млн 605 тыс. до 4 млн 492 тыс. руб., с дизельным двигателем — от 3 879 до 4 346 тыс. руб.; ХС40 с бензиновым двигателем — от 2 млн 695 тыс. рублей до 3 млн 222 тыс. руб., с дизельным — от 2 млн 418 тыс. рублей до 3 млн 280 тыс. руб., ХС60 с бензиновым двигателем — от 3 млн 449 тыс. рублей до 4 млн 479 тыс. руб., с дизельным — от 3 млн 549 тыс. рублей до 4 млн 371 тыс. руб., гибридная модификация — от 5 млн 559 тыс. рублей до 5 млн 679 тыс. рублей и за ХС90 с бензиновым мотором попросят от 4 млн 080 тыс. рублей до 5 млн 316 тыс. руб., с дизельным двигателем — от 4 млн 609 тыс. рублей до 5 млн 225 тыс. руб., с гибридной силовой установкой — от 6 млн 218 тыс. рублей до 6 млн 416 тыс. рублей.

Производитель совсем недавно поднимал цены на четыре модели из семи и вот теперь решился на очередное подорожание. Рискуем предположить, что скачки курса валют сыграли тут не последнюю роль. Так, доллар сегодня добрался до отметки 79,83 рубля, а евро — 88,25 рубля.

Всего в России в период с января по февраль, по данным AEB , было реализовано 918 автомобилей, что на 16% больше, чем за тот же период 2019 года.

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