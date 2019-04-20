Nissan запатентовал изображения нового X-Trail

В Бразилии, где произошла утечка информации, он будет продаваться как Nissan Rogue.

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Изображения раскрывают внешность нового поколения Nissan X-Trail. У автомобиля осталась V-образная решетка Nissan, под которой расположен широкий воздухозаборник. Воздуховоды — возможно, декоративные — есть и по бокам бампера, а над ними расположены дневные ходовые огни.

В профиль новый X-Trail практически не отличается от нынешнего поколения модели. Разве что заднее окно имеет более угловатую форму. Стекло двери багажника, кажется, уменьшилось, а нижняя часть бампера получила дефлектор.

В салоне появится цифровая приборная панель, а на центральной консоли — большой парящий дисплей информационно-развлекательной системы.

Пока нет информации о том, какими моторами будет оснащаться новое поколение кроссовера. Не исключен переход на турбодвигатели и появление гибридной силовой установки, которые будут работать в паре с вариатором.

Мировая премьера нового Nissan X-Trail состоится в этом году.

Кроме того, компания Nissan работает над новым поколением кроссовера Qashqai.

Фото: motor1.com