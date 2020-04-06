Вслед за Audi, VW и Mercedes-Benz заявили о важности социального дистанцирования и в Hyundai.

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Hyundai вслед за другими производителями изменила на время логотип, чтобы способствовать социальному дистанцированию между людьми, а также напомнить, что в эти дни небезопасно пожимать кому-то руку. Южнокорейская марка временно перерисовала свой логотип — теперь пожатие рук здесь не приветствуется.

«Знаете ли вы, что наш логотип представляет рукопожатие двух человек? Мы переосмыслили это, так как #socialdistancing важен для всей нашей безопасности», — написано на официальной страничке компании в Twitter.

Эксперты в области здравоохранения пришли к выводу: учитывая, что коронавирус наносит ущерб в глобальном масштабе, социальное дистанцирование является наилучшим способом предотвращения его распространения.

Автопроизводители тут не исключение, они также послушно соблюдают предписанное медиками: заморозили производства, отменили многие презентации, приостановили работу дилерских центров и стали продвигать идею социального дистанцирования с помощью переосмысления своих логотипов.

Есть и еще один забавный логотип компании, опубликованный ранее. Он напоминает, что мытье рук с мылом и водой — самая простая защита для всех нас.

Автомобильные бренды, присутствующие в России, в минувшую субботу провели флэшмоб, чтобы еще раз напомнить своим клиентам и почитателям марок, что самое важное сейчас — оставаться дома.



Фото: Hyundai (Twitter)