Стало известно, сколько получают на автозаводах в России

Из-за девальвации рубля в последние годы рабочая сила в России стала одной из самых дешевых в мировом автопроме.

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По состоянию на начало 2020-го средняя зарплата в российском автопроме составила около 43 тысяч рублей. Это несколько ниже, чем в целом по всем сферам экономической деятельности (46,7 тыс. рублей), сообщает портал KazanFirst со ссылкой на Росстат.

За последний год компании, которые занимаются автомобильным производством, разместили свыше 30 тысяч вакансий на сайте HeadHunter. Больше всего кадров требуется в Москве (26%), Татарстане (12%), Нижегородской области (11%), Санкт-Петербурге (10%), Московской (6%) и Самарской областях (4%).

По 57% вакансий предлагают от 40 тысяч рублей, 25% — от 70 тыс. рублей, от 100 тысяч работодатели готовы платить в 12% случаев. Узкоспециализированные кадры и руководители различного уровня получают в автопроме еще больше — по 4% вакансий предлагают от 135 тыс. рублей, а 2% — от 165 тыс. рублей. Например, зарплата мастера производственного участка составляет до 150 тысяч, инженера-конструктора кинематических узлов и агрегатов — до 150 тыс. рублей, макетчика по стеклопластиковым изделиям — до 200 тыс. рублей, мастера цеха слесарного участка механосборочных работ — до 150 тысяч. Но тут речь идет о квалифицированных кадрах, которых мало на рынке.

Зарплата же обычного специалиста с опытом работы от 1 года до 3 лет составит 40 тыс. рублей, начинающего — 28,5 тыс. рублей.

Зарплаты сильно отличаются в зависимости от региона и удаленности от областных центров. Так, на калужском заводе Volkswagen средняя зарплата, по данным профсоюза «МПРА-Калуга», составляет в среднем 60 тыс. рублей. Но диапазон окладов на предприятии — от 35 до 105 тыс. рублей, а большинство работников производства получают 42–47 тыс. рублей. К имеющемуся окладу сотрудникам выплачивают премии, бонусы, надбавки, компенсации, разовые выплаты.

Похожая ситуация на соседнем заводе Volvo, а на предприятии «ПСМА Рус» зарплата рабочих ниже — не более 35 тыс. рублей. Дело в том, что заводы Volkswagen и Volvo находятся в самой Калуге, а «ПСМА» — в 25 км от города.

Что касается АВТОВАЗа, то в профсоюзе говорят, что средняя зарплата у заводчан составляет около 30 тыс. рублей «грязными», а после вычета подоходного налога, профсоюзных взносов и горячего питания остается около 25 тыс. рублей. В регионе это не самая маленькая зарплата, хотя на московском заводе Renault она может быть в два раза выше, чем в Тольятти, отмечают в профсоюзе.

Средняя зарплата на КАМАЗе в 2018 году, по данным издания, составляла 35 356 рублей. Но там развита система бонусов и льгот.

Как бы то ни было, уровень зарплат на российских автозаводах почти вдвое ниже, чем в Польше, Чехии, Словакии, где зарплата рабочих в среднем 85 тыс. рублей. А если сравнивать с показателями Западной Европы, то тут Польша, Чехия и Словакия отстают от Германии по уровню зарплат на 30–40%.

Ранее другое издание Лада.Онлайн рассказало, какая зарплата у работников «АЗИЯ АВТО» (где собирают Lada) в Усть-Каменогорске (Казахстан). В пересчете на рубли, контроллер на линии сборки получает около 21 тыс. рублей, инженер по качеству — около 26 тыс. рублей, слесарь механосборочных работ — около 26 тыс. рублей, водитель-испытатель — около 24,5 тыс. рублей.

Тем временем на АВТОВАЗе обработали помещения дезинфицирующим средством и частично запустили производство. Но речь не о выпуске машин, а о продолжении разработки новых проектов, функционировании технических подразделений, связанных с охраной труда, учетом и безопасностью.

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