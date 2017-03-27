Решетки радиатора BMW стали предметом горячих споров с момента появления обновленного BMW 7-й серии и кроссовера X7.

В BMW готовы не просто отстаивать свои мощные решетки радиатора, но и не собираются отказываться от них в будущем, когда все автомобили марки станут полностью электрическими. Об этом недвусмысленно заявил шеф-дизайнер BMW Домагой Дюкек. В интервью изданию Autoblog он сказал, что BMW сохранит массивную двойную решетку, несмотря на то, что электромобилям не всегда требуется решетка спереди для охлаждения силовых агрегатов.

По его словам, «ноздри» отличают BMW от конкурентов в плане дизайна, и это нечто большее, чем просто функциональный элемент.

Он предложил посмотреть на решетку радиатора Роллс-Ройса, которая всегда была той же формы, что и радиатор позади нее, однако у BMW она не имела форму радиатора. Даже у модели 328 были вертикальные ламели, а сама решетка разделена по центру. Это скорее эстетическое решение, объясняет Дюкек.

Он требует от своей команды дизайнеров создавать решетки такой формы и размера, чтобы каждая подходила особому характер модели.

Концепт BMW i4

Сейчас в компании три модельных линейки: традиционные автомобили, высокопроизводительные M-модели и электрический бренд i. Но не стоит думать, что они будут как-то сильно отличаться стилистически.

«Мы хотим укрепить BMW как бренд с помощью двух суббрендов, которые играют разные роли. Но! Клиенты M4, i4 и 4-й серии имеют одну общую черту — все они любят BMW. Все, кто любит BMW, привыкнут к этому (Ред.: большой решетке). Люди, которые критикуют, чаще всего просто не клиенты марки».

Таким образом шеф-дизайнер довольно резко ответил на нападки тех, кто продолжает жаловаться на гигантские решетки радиатора на моделях X7, обновленной 7-й серии и предстоящей 4-й серии.

Этому владельцу «эмки» BMW крупно не повезло — выехав за ворота дилерского центра, он успел проехать на новеньком автомобиле всего несколько минут.



Фото: BMW