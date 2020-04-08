Впервые за 16 лет существования конкурса World Car of the Year его итоги подведены не на автошоу, а в интернете. Без помпы, шампанского и вдохновляющих речей.

Рассказывает член международного жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» от России Владимир Соловьев.

Впервые в истории конкурса «Всемирный автомобиль года» абсолютным победителем стал корейский автомобиль. И это — Kia Telluride. В России он пока не продается.

Такого исхода не ожидал никто. Наши читатели, которые приняли участие в опросе месяц назад, когда были объявлены номинанты, поставили на японский кроссовер Mazda CX-30, и перевес был весьма ощутимый, на сотню голосов.

В номинации «Дизайн года» первого места удостоилась Mazda 3.

Лучший спортивный автомобиль и лучший автомобиль категории люкс- Porsche Taycan. Впервые лавры «спорткар года» достались электромобилю. В России Taycan можно купить по цене от 7,8 млн рублей.

Лучший городской автомобиль 2020 — Kia Soul EV.

По количеству титулов «Всемирный автомобиль года» впереди всех Volkswagen. Марка становилась победителем конкурса четырежды: 2009 — Golf VI, 2010 — Polo, 2012 — UP!, 2013 — Golf VII.

Дважды автомобилями года избирались Audi (A6 — 2005 и A3 —2014), Jaguar (F-PACE — 2017 и I-PACE — 2019), Mazda (Mazda 2 — 2008 и Mazda MX-5 — 2016). По одному разу главный титул доставался BMW (3-й серии — 2006), Lexus (LS460 —2007), Mercedes-Benz (C-Class — 2015), Nissan (LEAF — 2018), Volvo (XC60 — 2018).

О том, какие автомобили назвали лучшими наши читатели — участники Гран-при «За рулем», рассказано тут.

Назван Всемирный автомобиль 2020 года. И это — «кореец»! Впервые за 16 лет существования конкурса World Car of the Year его итоги подведены не на автошоу, а в интернете. Без помпы, шампанского и вдохновляющих речей. Назван Всемирный автомобиль 2020 года. И это — «кореец»!



Фото, видео: WorldCarAwards