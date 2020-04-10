Камера установлена не по правилам? Штраф аннулируют

Автоштрафы с неправильно установленных комплексов фотовидеофиксации будут признаны недействительными.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству совместно с Минтрансом и МВД разрабатывают поправки в законодательство, согласно которым штрафы, выписанные дорожными камерами, которые установлены с нарушениями, будут считаться недействительными. Кроме того, предлагается привлекать к ответственности должностных лиц, которые допустили такие нарушения, поделился информацией источник «Известий».

Чтобы применять эти нормы, потребуется внести поправки в КоАП, поэтому сначала их внесут в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения».

В прошлом году Минтранс разработал методику перераспределения мест размещения камер. Например, регламентировано расстояние между комплексами — на загородных трассах между ними должно быть не менее 5 км, а в городе — не менее 1 км. Рекомендуется также использовать приборы, фиксирующие сразу несколько нарушений, и если на участке нарушений становится меньше — менять места их дислокации.

В России до сих пор есть попытки нажиться на штрафах, камеры устанавливают в кустах и за остановками общественного транспорта, чтобы их было сложно заметить, кроме того, не в аварийных местах, а там, где наиболее плотный трафик.

Если камеры установлены с нарушениями, это может повлечь искажение показаний приборов. Так, были случаи, когда автомобилистам приходили нелепые штрафы — была отмечена скорость выше технических возможностей автомобиля.

Сегодня камеры фиксируют более 80% нарушений на дорогах, часть из них установлены с привлечением частных инвесторов в рамках концессионных соглашений.

У камер видеофиксации уберут предупреждающие знаки и появится новый информационный знак — крупный прямоугольный указатель вместо сегодняшней таблички. Размещать новые знаки будут особым образом.



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