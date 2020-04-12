В Москве продают Ниву 6х6. Совсем недорого

Автомобиль появился стараниями гаражных «кулибиных» в Самарской области, а ныне находится в столице.

Внедорожник с колесной формулой 6х6 сохранил не так уж много от мелкосерийного пикапа ВАЗ-2329 2002 г.в., которым он когда-то был. Кузов за счет вставки за кабиной удлинился на величину около 40 см, моторный отсек также стал длиннее, прибавив примерно 15 см. Второй задний мост — такой же, как первый, но он вместе с остальными элементами шасси подвергся тотальному усилению. Управление раздаткой — электронное; иных подробностей о работе полного привода не сообщается.

По информации, изложенной в объявлении о продаже, под капотом у автомобиля стандартный 1,7-литровый двигатель ВАЗ мощностью 79 л.с. Однако обнаруженные данные по этой машине говорят о том, что ее «морда» не зря прибавила в длину: теперь она вмещает 2,3-литровый 150-сильный 3M3–4062.10, который раньше устанавливался на «Газель». Коробка передач — также от «Газели».

Доработки автомобиля не зарегистрированы: «в Тольятти не успели, а в Москве слишком много просят», — говорит нынешний владелец. Но автоинспекторы, по его словам, останавливают машину лишь для того, чтобы сфотографировать и расспросить о технических подробностях. Автомобиль стоит на учете по «месту рождения» — в Тольятти. Просят за чудо удивительно немного — всего 295 000 рублей.

Фото: скриншот Youtube, канал «Анти Перекуп».