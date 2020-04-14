Эта странная история про произошла в Екатеринбурге. А началось все с того, что инспектор ГИБДД широко отметил повышение по службе в местном баре.

Произошло это еще в конце марта, но подробности стали известны только сейчас. Инспектор Вадим обмывал очередное звание в баре с друзьями. Причем, что интересно, блюститель порядка приехал на фуршет на автомобиле ВАЗ-2115, который оформлен на отца. Гуляли широко, в баре дело чуть не дошло до пьяной драки, но обошлось, и вскоре вместе с другом инспектор на автомобиле поехал домой. За рулем был сам нетрезвый виновник торжества и, не справившись с управлением, он протаранил ВАЗ-2112. С места аварии друзья скрылись, а чтобы замести следы, решили сжечь автомобиль, а позже заявить об угоне.

Друзья отогнали автомобиль к лесу и подожгли. На их беду как раз напротив места преступления была установлена видеокамера (и это в лесу!), которая в подробностях зафиксировала происходящее.

После этого Вадим взял отпуск на работе, но о происшествии быстро стало известно руководству местного управления ГИБДД. Из органов его тут же уволили «по отрицательным мотивам», стало известно «Комсомольской правде». Попало и начальству Вадима — ведется служебная проверка состояния профилактической работы с личным составом.

А этот инспектор проявил высокий уровень физподготовки — бегом догнал автомобиль с пьяным водителем.



Фото: соцсети