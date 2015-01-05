Дорожные камеры пока не могут выявлять нарушителей пропускного режима

С сегодняшнего дня на въездах в столицу сотрудники ГИБДД начали выборочную проверку электронных пропусков. Но по камерам нарушителей пока выявлять не будут.

Между тем, и эта мера не за горами, — ГИБДД Москвы и ЦОДД наладили взаимодействие, и есть возможность по дорожным камерам сличать номера тех машин, на которые нет пропусков, и автоматически выписывать штрафы. Все данные поступают в ГИБДД и в случае повторного нарушения машину предполагается отправлять на штрафстоянку. Эти меры перспективные, они пока не действуют, но планируются в будущем.

А уже сегодня сотрудники ГИБДД осуществляют выборочную проверку — при помощи планшетов сканируют номера машин, проверяя, есть ли у ее водителя пропуск. Занимает это менее минуты. Водителей без пропусков пока разворачивают без составления протоколов, сообщает ТАСС. Процедура проверки новая, и в первый день пропускного режима на въездах в Москву образовались пробки. В столичной полиции предупреждали, что из-за проверок возможны заторы, поэтому просили жителей города без крайней необходимости на дороги не выезжать.

Наличие спецпропуска для поездок по столице на автомобиле необходимо с 15 апреля. Таким образом власти ограничивают передвижение жителей мегаполиса, чтобы притормозить распространение коронавируса.

Штрафы за отсутствие спецпропуска могут составлять от 4 до 5 тысяч рублей. Однако, как сообщил «Российской газете» заслуженный адвокат и глава Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена, патрульным дана инструкция — не наказывать всех поголовно. Полицейские будут рассматривать каждую ситуацию индивидуально.

В последние дни в столице наблюдался всплеск трафика, и связан он с усталостью людей от самоизоляции.

Фото: Андрей Васильев/ТАСС