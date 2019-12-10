Вездеход Бурлак переоборудовали в передвижной госпиталь с аппаратами ИВЛ

Такой автомобиль своевременно придет на помощь жителям отдаленных территорий России. В нынешних условиях это особенно актуально.

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Вездеходы Бурлак оборудовали для эвакуации, транспортировки больных и оказания в пути медпомощи на труднопроходимых и отдаленных территориях. Медицинскую модификацию снегоболотохода разработали компании «Вездеходы Макарова» и «Автоспецтехника-НН».

Медицинский «проходимец» базируется на серийном вездеходе Бурлак 6х6 с габаритами 7380х2900х3200 мм и оснащается медоборудованием для интенсивной терапии, включая аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также для акушерской и травматологической помощи. Салон машины довольно просторный — в нем смогут комфортно разместиться до шести пациентов, в том числе лежачих. Если лежачих нет, то поместятся до 10 человек.

Такие медицинские версии машин компании начали разрабатывать еще в прошлом году, а теперь они пришлись как нельзя кстати. Правда, пришлось немного ускорить темпы, но сегодня вместе с партнерами из Нижнего Новгорода уже практически налажен серийный выпуск медмодификации.

В России есть много отдаленных поселений, куда можно добраться только вертолетами или водным транспортом, и то в редкую благоприятную погоду.

Большая проходимость вездехода Бурлак позволяет использовать его круглогодично там, где другой медицинский транспорт не пройдет.

Теперь компании разрабатывают рентгеномобиль на базе вездехода Бурлак, который сделает доступнее медпомощь жителям Севера, ведь их приходится доставлять на диагностику вертолетами — путь дорогой, и не всегда это получается сделать своевременно.

Напомним, снегоболотоходы Бурлак предназначены для круглогодичной работы на территориях со сложным климатом и рельефом. Отличаются вместимостью, сверхпроходимостью, грузоподъемностью свыше 2 тонн и ремонтопригодностью. На платформе с колесной формулой 6х6 возможно построить несколько версий, в том числе грузопассажирскую, с буровой и крано-манипуляторной установками, топливозаправочную, для перевозки опасных грузов, скорую медпомощь, пожарную поисково-спасательную и т. д.

Чем дальше на Север России, тем реже встречаются населенные пункты. Между ними тысячи километров снежной пустыни. Вот где могут потребоваться вездеходы «Бурлак.

Фото компании «Вездеходы Макарова»