Toyota обновит Hilux и сделает его мощнее

Власти Москвы, Подмосковья и еще ряда регионов страны уже ввели пропускную систему как для водителей, так и для пользователей общественного транспорта. За нарушение — огромные штрафы. Мера работает: к примеру, вчера, 23 апреля, дороги Москвы были на 82% свободнее, чем год назад. Но почти каждый день придумываются новые ограничения. Наш юрист Сергей Смирнов рассказывает, как их понимать.
Создавать трактор с чистого листа — долго, дорого и рискованно. Конструкция может получиться сырой, а окупаемость проекта будет поставлена под вопрос. Именно по этой причине новые машины являются сплавом проверенных временем и тысячами моточасов технических решений, которые хорошо зарекомендовали себя при работе в разных условиях.
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