После фейслифта автомобиль будет похож на старшего брата Tacoma, и не только внешне.

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То, что пикап Toyota Hilux должен обновиться в этом году, известно давно, но до сих пор не было ни одного намека на то, что именно изменится в автомобиле. Теперь, благодаря утечке информации, опубликованной в соцсети Instagram пользователем Kurdistan_automotive_blog, мы можем оценить работу дизайнеров, хотя нельзя на сто процентов быть уверенным, что это подлинные фотографии обновленной версии пикапа.

Hilux 2021 года получит два варианта фар: один — для начальных уровней комплектаций, он сочетает галоген и светодиоды, а другой — полностью светодиодный, для топовых версий автомобиля. Задние фонари также станут светодиодными, но, похоже, поворотники так и останутся галогеновыми.

На одном из изображений представлена палитра цветов окраски кузова с тремя новыми оттенками — ярко-красным, синим и бронзовым. Также следует отметить появление колесных дисков нового дизайна диаметром 17 и 18 дюймов. Некоторые детали внешнего декора окрашены в черный цвет или в черный металлик, в зависимости от уровня комплектации.

Предполагается, что обновленный Toyota Hilux станет немного мощнее. В настоящее время пикап оснащается двумя турбодизельными моторами объемом 2,4 и 2,8 литра, мощность которых составляет 150 и 177 л.с. соответственно. После обновления в линейке двигателей может появиться новый турбодизельный мотор V6. Его характеристики пока неизвестны, но предполагается, что оснащаемый им пикап также получит доработанную подвеску и усиленные тормоза.

В долгосрочной перспективе Toyota может объединить пикапы Hilux с Tacoma в единую глобальную модель.

Toyota обновит Hilux и сделает его мощнее После фейслифта автомобиль будет похож на старшего брата Tacoma, и не только внешне. Toyota обновит Hilux и сделает его мощнее

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Фото: Milele Motors