«Сюрприз» в Hyundai и Kia: группу покинул главный дизайнер

Звездный дизайнер Люк Донкервольке проработал в Hyundai почти пять лет, а с октября 2018-го отвечал за дизайн всей группы, куда, кроме Hyundai и Genesis, входит также и Kia.

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Считается, что Люк Донкервольке покинул корейскую компанию по собственному желанию. В течение пяти лет он был главным дизайнером в Hyundai и люксовом бренде Genesis, а в октябре 2018 года, после ухода Петера Шрайера, взял на себя ответственность за дизайн всей группы. Донкервольке полностью переработал дизайн люксового бренда Genesis, его лучшими проектами стали новый кроссовер GV80 и роскошный седан G80, а также концепт спортивного автомобиля Essentia.

Вместе с Сангюпом Ли он также разработал новый язык дизайна для бренда Hyundai, что особенно ярко проявилось в новых моделях Palisade, Sonata и Elantra. Среди его самых важных концептуальных разработок можно отметить Hyundai Le Fil Rouge и Prophecy. В Kia первые модели, созданные под началом Донкервольке, ожидаются лишь к осени 2020 года.

Карьера дизайнера началась с учебы в художественном центре колледжа в Веве (Швейцария). Затем он устроился в Peugeot в качестве стажера, а в 1992 году перешел на Audi, затем на Skoda, снова вернулся в Audi и, наконец, стал главным дизайнером Ламборгини. В 2005 году он перешел в Seat на ту же должность, а в 2011 году взял на себя ответственность за новый дизайн всей группы VW. В 2012 году он стал заниматься дизайном Bentley, но в 2015 году ушел из группы.

Он покинул Hyundai Group без скандала, считается, что Донкервольке хочет отдохнуть от своей жизни в Баварии и посвятить себя семье и своей выдающейся коллекции классических автомобилей. Но ему всего 54 года, он слишком молод и слишком амбициозен, чтобы просто сидеть дома. Поэтому никого не удивит, если знаменитый бельгиец снова появится в публичном пространстве — либо в качестве преподавателя в университете, либо в другой автомобильной группе.

Пока же у корейца Сангюпа Ли, доверенного лица и друга Люка Донкервольке, появились отличные шансы заменить его в Hyundai и Genesis. Должность главного директора по дизайну, ответственного за все бренды, скорее всего, упразднят, а за дизайн Kia продолжит отвечать Карим Хабиб. Так что в дизайне марок пока вряд ли стоит ждать революционных решений.

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Фото: Auto-Medienportal.Net/Hyundai