В России стали больше покупать дизельных машин. Мы знаем причину

Спрос на дизельные легковые автомобили вырос на 6% по сравнению с январем — мартом 2019 года. Комментирует эксперт «За рулем».

В первом квартале 2020 года в нашей стране нашли своих покупателей 31,3 тыс. новых легковых машин, оснащенных дизельным двигателем, такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Лидируют в этом списке дизельные модели марки BMW. Их в первом квартале разошлось 8 тыс. единиц — на 24% больше, чем за три месяца прошлого года. С трудом марку догоняет другой немецкий бренд Mercedes-Benz — 3,4 тыс. проданных машин, что на 5% больше результатов прошлого года.

Почти на равных оказались Toyota и Volkswagen — по 3,3 тыс. шт. пришлось на каждый бренд, при этом реализация дизельных автомобилей у японской марки упала на 23%, а у немецкой, наоборот, выросла на 76%. В конце пятерки лидеров среди брендов по продажам легковых машин с «дизелем» японская Mitsubishi — 2,3 тыс. шт. или минус 11% к январю-марту прошлого года.

Таким образом, реализация дизельных автомобилей в первом квартале нынешнего года выросла сильнее, чем весь российский рынок, которому удалось подняться лишь на 2%. Поэтому рыночная доля «дизельков» увеличилась с 8% до 8,3%.

«Несколько лет назад практически все крупные автопроизводители заявили во всеуслышание, что дизели приговорены к окончательной отставке. Причина — вред, который они наносят экологии под неистовый аккомпанемент Греты Тунберг. Были предприняты и конкретные меры: в центральных районах отдельных городов обладателям дизелей показали от ворот поворот. Я — не сторонник дизелей, но всегда считал отказ от них глупостью мирового масштаба. Похоже, что в этом я не одинок: многие россияне хотят ездить именно на дизелях (пока есть возможность), не дожидаясь того момента, когда сто процентов автомобилей станут гибридными (читай — дорогими). Поэтому допускаю мысль о том, что сейчас, в период ожидания резкого коронавирусного подорожания всего и вся, многим захотелось спасти свои деньги, вложив их именно в такие машины. Центральные районы наших городов еще очень нескоро объявят на европейский манер „свободными от дизелей“, да и Россия не ограничивается Москвой и Питером», полагает обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин.

Среди кроссоверов и внедорожников на тяжелом топливе наибольшим спросом в России пользуются Renault Duster, Hyundai Tucson, Nissan X-Trail, Peugeot 3008 и Kia Sorento.

Наш автор подобрал 12 забавных и неожиданных фактов про дизель.

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