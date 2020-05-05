Борьба за снижение уровня социального риска на российских дорогах требует повышения финансовой ответственности водителей, полагает автомобильный эксперт Егор Васильев.

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В соответствии с внесенными Минюстом в КоАП предложениями, автовладельцев обяжут платить за нанесение ущерба городской инфраструктуре, это может выразиться в разбрасывании мусора и автохлама. Под последним понимаются машины, вросшие в землю и превратившиеся в недвижимость, рассказал агентству «Прайм» знакомый с инициативами общественник Егор Васильев. Для физлиц штраф составит 5 тыс. рублей, для юрлиц — 35 тыс. рублей.

За парковку на газоне, детских и спортивных площадках и мойку в неположенных местах штраф за также составит 5 тыс. рублей для физлиц и 35 тыс. — для юрлиц.

В КоАП также войдет штраф за нарушение тишины с 23 часов вечера до 7 часов утра. Под его действие, в частности, попадут и владельцы припаркованных авто, сигнализация которых барахлит и мешает гражданам отдыхать. Правда, пока неизвестно, как отличить, сработала сигнализация по делу или по причине неисправной электроники.

Опасное вождение будет караться штрафом в 5 тыс. рублей. Критерии, определяющие опасное вождение по-прежнему расплывчаты, речь тут не всегда может идти о превышении скорости. Ну и администрирование такого штрафа тоже вызывает вопросы.

Новый КоАП правительство собирается рассмотреть уже в мае.

Также предлагается ввести штрафы за подтопление улиц, если это мешает движению пешеходов и машин. Граждан за это нарушение предлагают наказывать до 2,5 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — до 5 тыс. рублей, и юрлиц — до 50 тыс. рублей.



Фото: Александр Демьянчук/ТАСС