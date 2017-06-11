Kia Picanto обновится и получит мультимедийный комплекс

Масса мультимедийных функций, но что будет со «старшим» двигателем и недорогими вариантами на механике?

Материалы по теме Kia Cerato Classic уходит с рынка России. Но его еще можно купить

Самая компактная модель Kia пережила обновление — пока оно коснулось лишь корейской версии, продающейся в Стране утренней свежести под именем Morning, но подавляющее большинство пунктов апгрейда переживет и глобальная модель Picanto. Новая модель уже представлена на официальном сайте бренда Kia в Южной Корее. Изменения коснулись внешности, опций, а также гаммы силовых агрегатов.

Передний бампер сменил дизайн центральной части, где располагаются решетка радиатора и противотуманные фары — они стали крупнее, а в дорогих версиях каждая противотуманка будет состоять из четырех светодиодных модулей, подобно моделям старших классов. Заднему бамперу добавили рельефа, но сгладили острые грани на боковых частях, а в нижней части появилась накладка, имитирующая диффузор с двухсторонним выхлопом.

Салон, пожалуй, достоин даже большего внимания, чем обновленный экстерьер, ввиду появления мультимедийной системы с 8-дюймовым сенсорным экраном. Система позволяет запускать двигатель, закрывать и открывать двери со смартфона, а также поддерживает беспроводное обновление навигации и подключение к «умному» дому. На «приборке» между спидометром и тахометром теперь размещен цветной 4,2-дюймовый дисплей маршрутного компьютера.

Среди опций, доступных к заказу, у Picanto/Morning присутствуют системы мониторинга слепых зон, удержания в полосе по разметке, предотвращения фронтальных ударов, а также контроля усталости водителя.

А вот гамма моторов скромнее, чем до обновления: если ранее в корейской линейке фигурировало два мотора — на 76 и 74 л.с. (бензиновый и газовый), то в новом варианте заявлен только 76-сильный бензиновый мотор G1.0 MPI Smartstream, работающий в паре с 4-ступенчатой АКП.

В России же силовые агрегаты дореформенного Picanto — это либо 1.0 MPI (67 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механикой, либо 1.2 MPI (84 л.с.) в паре с 4-ступенчатым автоматом. Российские цены на модель стартуют с 689 900 рублей, но с учетом последнего обновления они наверняка изменятся. Дата дебюта обновленного Picanto в России пока не названа.

А вот новый Kia XCeed и недорогая версия Kia Seltos появятся в РФ уже в июне текущего года.

Фото: Kia