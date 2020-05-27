Сегодня в Москве изменилась пропускная система

С 27 мая для поездок по городу действуют только московские цифровые пропуска, и жителям Подмосковья придется их оформлять иначе.

С 27 мая для передвижения по Москве на любом транспорте будут действительны только столичные цифровые пропуска, и ранее оформленные пропуска Московской области теперь не действительны.

Столичная мэрия напоминает, что оформить рабочий или разовый цифровой пропуск можно на портале mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону единой справочной службы Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Если вы передвигаетесь на личном или служебном автомобиле к пропуску нужно привязать его госномер. Оформляя пропуск для поездки на общественном транспорте необходимо указать номер «Тройки», «Стрелки», социальной карты или месячного проездного билета. Сделать это следует не позднее чем за пять часов до поездки.

Водителям следует перед поездкой обязательно проверить, действителен ли пропуск. Сделать это можно через чат-бот «Проверка АВТОпропуска» в мессенджере «Телеграм» и на портале mos.ru, а также с помощью приложений «Помощник Москвы» и «Московский транспорт».

При отсутствии номера машины или ошибки в его написании можно получить штраф в размере пяти тысяч рублей .

С некоторых пор работодатели могут сами оформлять и аннулировать цифровые пропуска для сотрудников с помощью сервиса на портале mos.ru. Для каждого юрлица или лица и индивидуального предпринимателя создается личный кабинет, где отображается общее число пропусков, оформленных с указанием ИНН организации, а также их полный перечень с 16-значными кодами. С сегодняшнего дня для оформления пропуска нужен российский паспорт. Граждане с иностранными паспортами, работающие в городе, должны обратиться в свою организацию.

Таким образом, жителям Подмосковья теперь надо оформлять московские пропуска для поездок в столицу. Ранее можно было использовать пропуск, оформленный через сервисы Московской области, — между регионами действовал «роуминг» пропусков, но с субботы Московская область отказалась от пропускного режима.

Водители довольно часто допускают ошибки при оформлении цифровых пропусков, но штрафы можно обжаловать.



Фото: EPA/TASS