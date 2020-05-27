Охранники на пункте пропуска завода сначала заподозрили водителя в попытке кражи запчастей, но выяснилось, что злого умысла не было, дело в элементарном головотяпстве.

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Когда охранники на КПП-28А открыли кузов очередного выезжающего за шлагбаум грузовика, который по документам должен был быть пустым, они обомлели. Внутри находились десятки нетронутых коробок с деталями, и об этом, похоже, не догадывался и сам водитель. Среди прочего здесь были предназначенные для кузовов вазовских малолитражек более 1200 заводских знаков, свыше 1400 орнаментов задней части, 2200 различных молдингов, пишет «Волжский автостроитель». И все это без документов и накладных. Что это? Наглая попытка кражи? Но водитель не мог не знать, что кузов проверят, проверяют на выезде все машины.

Стали разбираться, и выяснилась удивительная вещь — груз комплектующих изделий, доставленных на АВТОВАЗ, прошел все этапы оформления при получении, разгрузке, принятии на склад, и по документам все было в абсолютном порядке — с подписями и печатями. То есть никаких деталей в кузове не могло остаться по определению.

В объяснительных записках водитель и укладчик-упаковщик изложили свои версии. Каждый из них выполнил свои обязанности, штампы и подписи поставили согласно указанным данным в сертификатах тары и товарно-транспортных накладных. Просто часть деталей находилась не в фирменной упаковке, а на паллетах в коробках, и на них никто не обратил внимания. По количеству же все совпадало! Цифры аккуратно переписали из одной ведомости в другую, все «билось», и заморачиваться никто не стал. А водитель в кузов и не заглядывал, слишком много бумажной волокиты — отдать документы укладчику-упаковщику, получить отметку, передать кладовщику, забрать с отметкой у кладовщика... Во время разгрузки он вообще был в зоне ожидания, а потом просто захлопнул дверь полуприцепа, не вглядываясь внутрь кузова.

Нормативы вроде бы четко прописаны, контроль налажен — муха не пролетит, и при этом за ворота чуть не выехал груз стоимостью 650 тыс. рублей, примерно как один товарный автомобиль, причем никакого злого умысла ни у кого не было!

В декабре прошлого года на АВТОВАЗе разоблачили организованную группу «несунов».

Фото: «Волжский Автостроитель»