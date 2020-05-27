Прежде всего, учитывайте характер питомца. Кто, как не хозяин, знает, что его кошка спокойно перенесет поездку, собака будет шарахаться от других четвероногих, а хомяк и вовсе не заметит перемен, если его вовремя кормить.
За рулем маршрутных автобусов часто встречаются весьма резвые и бесцеремонные водители. Оно и понятно: будешь всех пропускать — ничего не заработаешь. А как бы вы поступили на месте водителя легковушки, если вас подрезает маршрутка?
Читатель «За рулем» обеспокоен: не лишится ли он водительских прав, если в период пандемии начнет в целях профилактики принимать некоторые лекарственные препараты. Ситуацию комментирует глава Госавтоинспекции Михаил Черников.