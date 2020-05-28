Сегодня, в 12:07 Subaru пришел на родину КАМАЗа 26 мая в Набережных Челнах открылся дилерский центр марки.
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Новый дилерский центр
Subaru представляет собой современное отдельно стоящее здание площадью 729 квадратных метров, оформленное в соответствии со стандартами бренда.
Шоу-рум занимает 265 квадратных метров, а на остальной площади расположены интерактивная приёмка и мойка, пять сервисных постов, пост развал-схождения, шиномонтаж, а также склад запасных частей и клиентская зона с детским уголком. Сервисная станция оснащена всем необходимым оборудованием для оказания полного спектра услуг по ремонту и послепродажному обслуживанию машин.
Также в центре предоставляются услуги кредитования и страхования, лизинга, Trade-in, продаются запасные части и аксессуары, а также осуществляются пробные поездки на всех продающихся в РФ моделях Subaru.
Дилерский центр был открыт в сотрудничестве с группой компаний «ТрансТехСервис» и расположен по адресу: проспект Хасана Туфана, 3Б.
Фото: Subaru
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