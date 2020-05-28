Subaru пришел на родину КАМАЗа

26 мая в Набережных Челнах открылся дилерский центр марки.

Новый дилерский центр Subaru представляет собой современное отдельно стоящее здание площадью 729 квадратных метров, оформленное в соответствии со стандартами бренда.

Шоу-рум занимает 265 квадратных метров, а на остальной площади расположены интерактивная приёмка и мойка, пять сервисных постов, пост развал-схождения, шиномонтаж, а также склад запасных частей и клиентская зона с детским уголком. Сервисная станция оснащена всем необходимым оборудованием для оказания полного спектра услуг по ремонту и послепродажному обслуживанию машин.

Также в центре предоставляются услуги кредитования и страхования, лизинга, Trade-in, продаются запасные части и аксессуары, а также осуществляются пробные поездки на всех продающихся в РФ моделях Subaru.

Дилерский центр был открыт в сотрудничестве с группой компаний «ТрансТехСервис» и расположен по адресу: проспект Хасана Туфана, 3Б.

Недавно компания Субару вернулась в нефтяной регион, открыв и там современный дилерский центр.

Фото: Subaru