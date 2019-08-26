В продаже прошедшие апгрейд версии должны появиться осенью.

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Обновление мерседесовского Е-класса теперь завершено — три месяца назад обновились седан и универсал. Кабриолет и двухдверка в рамках всей этой гаммы представляют собой отдельное семейство со своей программой апгрейда. Но внешне изменений немного: идентичные остальным «ешкам» новые фары, измененные бамперы, новые варианты дизайна колесных дисков.

Интерьер перекочевал с седана и универсала: новый руль с «двухэтажными» спицами и емкостным датчиком адаптивного круиз-контроля, следящего за наличием рук на «баранке», новый мультимедийный комплекс с голосовым управлением, пара экранов приборной панели на 10,25 дюйма, которые опционально можно поменять на те, что побольше — 12,3 дюйма каждый.

В гамме остались бензиновые 4-цилиндровые турбомоторы на 197 и 258 л.с. А вот прежний бензиновый V6 сменился на рядную «шестерку» с такой же отдачей — 367 л.с. и 500 Нм, — но он чуть экономичнее. Для топ-версий купе и кабриолета Mercedes-AMG E 53 предусмотрен шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 литра с отдачей в 435 л.с. У дизельных моторов показатели такие: 2,0 л (в вариантах на 194 и 265 л.с.) и 2,9 л (340 л.с.).

Большинство силовых агрегатов снабжено стартер-генератором, интегрированным в девятиступенчатую АКП — система EQ-Boost выдает от 14 до 22 л.с. (и от 150 до 250 Нм) в зависимости от версии мотора и помогает в начальной фазе разгона.

В продаже купе и кабриолет должны появиться осенью.

У нового С-класса интерьер будет похожим, но с большим вертикальным дисплеем.

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class В продаже прошедшие апгрейд версии должны появиться осенью. Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class



