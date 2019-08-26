Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class — журнал За рулем

Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class

В продаже прошедшие апгрейд версии должны появиться осенью.

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

Материалы по теме
Две новинки Mercedes-Benz: первые фото

Обновление мерседесовского Е-класса теперь завершено — три месяца назад обновились седан и универсал. Кабриолет и двухдверка в рамках всей этой гаммы представляют собой отдельное семейство со своей программой апгрейда. Но внешне изменений немного: идентичные остальным «ешкам» новые фары, измененные бамперы, новые варианты дизайна колесных дисков.

Интерьер перекочевал с седана и универсала: новый руль с «двухэтажными» спицами и емкостным датчиком адаптивного круиз-контроля, следящего за наличием рук на «баранке», новый мультимедийный комплекс с голосовым управлением, пара экранов приборной панели на 10,25 дюйма, которые опционально можно поменять на те, что побольше — 12,3 дюйма каждый.

В гамме остались бензиновые 4-цилиндровые турбомоторы на 197 и 258 л.с. А вот прежний бензиновый V6 сменился на рядную «шестерку» с такой же отдачей — 367 л.с. и 500 Нм, — но он чуть экономичнее. Для топ-версий купе и кабриолета Mercedes-AMG E 53 предусмотрен шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 литра с отдачей в 435 л.с. У дизельных моторов показатели такие: 2,0 л (в вариантах на 194 и 265 л.с.) и 2,9 л (340 л.с.).

Большинство силовых агрегатов снабжено стартер-генератором, интегрированным в девятиступенчатую АКП — система EQ-Boost выдает от 14 до 22 л.с. (и от 150 до 250 Нм) в зависимости от версии мотора и помогает в начальной фазе разгона.

В продаже купе и кабриолет должны появиться осенью.

У нового С-класса интерьер будет похожим, но с большим вертикальным дисплеем.

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class

В продаже прошедшие апгрейд версии должны появиться осенью.

Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class — фото 1136772Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class — фото 1136773Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class — фото 1136775Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class — фото 1136771Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class — фото 1136770Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class — фото 1136774Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class


Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class

В продаже прошедшие апгрейд версии должны появиться осенью.

Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class — фото 1136770Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class — фото 1136774Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class — фото 1136772Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class — фото 1136773Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class — фото 1136775Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class — фото 1136771Mercedes-Benz показал обновленные купе и кабриолет E-Class
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)

Mercedes-Benz 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Одно слово — Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный — V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.

Недостатки:

Не найдено

Комментарий:

Е400 купе

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...