Новый BMW 4-й серии: первые фото перед премьерой

На «случайно» опубликованных разворотах из рекламной брошюры — огромная решетка радиатора с затейливым рисунком. Презентация новинки должна состояться завтра.

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Фото из брошюры о новом BMW 4-й серии Купе попали в Instagram благодаря аккаунту BMWorldM, то ли по ошибке, то ли для того, чтобы еще больше подогреть интерес к презентации, что вероятнее. Брошюра гласит: «Икона в море обыденного». Как бы то ни было, теперь уже нет сомнений, как будет выглядеть автомобиль. У «четверки» такие же огромные «ноздри» радиаторной решетки, как и у шоу-кара BMW Concept 4, который демонстрировали в прошлом году во Франкфурте, и возможно, подобный дизайн — предвестник нового корпоративного стиля будущих BMW. Благодаря картинкам из официальной брошюры нового BMW 4-й серии мы также можем рассмотреть профиль автомобиля и узнать о доступных цветах кузова, это: альпийский белый, черный сапфир, белый минерал, медный купорос, арктический синий, портиман синий, сансет оранжевый, санремо зеленый, черный неметаллик, блестящий белый металлик, серый дравит, морозный темно-серый, морозный портиман синий и танзанит синий. Ранее BMW сообщила, что онлайн-премьера новой 4-Series Coupe состоится во вторник, 2 июня 2020 года. На страничке будущей премьеры был закреплен затемненный тизер передней части, в котором уже угадывалась гигантская двойная решетка радиатора.

Как и последняя 3-я серия, 4-я серия также основана на платформе CLAR, разделяя с родственником весь диапазон двигателей. Хотя помимо обычных четырех- и шестицилиндровых бензиновых и дизельных агрегатов, 4-Series Coupe также может получить версию PHEV. Также в BMW заявляют, что шасси 4-й серии было настроено тоньше для обеспечения более четкой управляемости. Что касается интерьера, он будет иметь точно такую ​​же конструкцию и расположение приборной панели, ориентированной на водителя, что и в 3-й серии, что означает, что на передней панели будет два экрана (блок датчиков и информационно-развлекательная система), центральные вентиляционные отверстия и трехспицевое рулевое колесо. Как и в любом традиционном двухдверном купе, сзади будет совсем мало места.

Естественно, версия, представленная в брошюре, которая утекла в Сеть, это модель M Performance с эмблемой M440i. «Горячая» версия M4 оснащается 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 369 л.с.

Новый BMW 4-й серии: первые фото перед премьерой На «случайно» опубликованных разворотах из рекламной брошюры — огромная решетка радиатора с затейливым рисунком. Презентация новинки должна состояться завтра. Новый BMW 4-й серии: первые фото перед премьерой

За 35 лет размер «ноздрей» BMW увеличился в разы. Сравнение решеток радиатора автомобилей вы найдете здесь.

Фото: BMWorldM/Instagram