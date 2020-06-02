Рэкет вернулся? Поймана банда вымогателей денег у таксистов

Ежемесячная «такса» была установлена в зависимости от марки машины. Без мзды извозчикам не давали возможности работать.

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Полиция задержала участников ОПГ, которых подозревают в вымогательстве денег у таксистов, сообщает официальный ресурс ведомства «МВД.Медиа». Действовали бандиты в районе привокзальных площадей Казанского вокзала города Москвы. Свой «бизнес» они построили следующим образом: устанавливали ежемесячную таксу поборов в зависимости от марки машины: от 7 до 30 тысяч рублей в месяц. Если таксист не соглашался платить, его силой вывозили за город и под угрозой оружия добивались своего.

Дело было поставлено на поток: в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали организатора, сборщиков денег и лиц, оказывавших физическое и психологическое давление на потерпевших.

При обыске у подозреваемых изъяты: винтовка «Сайга», обрез охотничьего ружья, два травматических пистолета, нож, более 500 патронов для мелкокалиберной винтовки, книжки с записями выплат, а также деньги в рублях и валюте.

Против вымогателей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ.

Подозреваемых заключили под стражу, органы правопорядка продолжают расследование уголовного дела.

Также в начале апреля полиция раскрыла банду автоподставщиков, которые действовали старыми методами.



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