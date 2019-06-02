Обновленный Hyundai Santa Fe пересел на новую платформу

Минуло всего лишь два года с появления Santa Fe четвертого поколения, и вот компания представила его масштабное обновление.

Материалы по теме Еще один тизер обновленного Hyundai Santa Fe — раскрашенный

Несмотря на то, что Hyundai Santa Fe пересел на новую платформу, компания не ведет речь о новом поколении, а всего лишь — об обновлении модели. Хотя на самом деле представленные изменения — это нечто больше, чем обычный рестайлинг в середине цикла, но маркетологам компании виднее.

Изменения в автомобиле поистине масштабные, и первое это, конечно, экстерьер, с которым нам уже удалось познакомиться, рассматривая тизеры. Теперь же очертания приобрели большую четкость — у Santa Fe 2021 года более широкая и «смелая» решетка радиатора, рисунок которой может варьироваться в зависимости от комплектации. Полностью обновлена оптика, теперь светодиодные дневные ходовые выполнены в форме буквы «Т». Дизайн 19- или 20-дюймовых легкосплавных дисков также абсолютно новый, с причудливым сложным рисунком. Впрочем, подробности можно лучше рассмотреть в прикрепленном видео. Лишь хочется обратить внимание на одну деталь — сзади, чтобы еще больше подчеркнуть мощь и ширину автомобиля, установлен новый ленточный отражатель, соединяющий фонари.

Обновленный Santa Fe теперь может похвастать 10,25-дюймовым информационно-развлекательным сенсорным экраном, а рабочим инструментом водителя станет 12,3-дюймовая полностью цифровая приборка.

Расположение центральной консоли также значительно отличается от того, что на текущем автомобиле: ее наклон изменен и появились большие кнопки управления. Материалы отделки салона стали еще мягче и нежнее на ощупь — совершенству предела нет!

Корейский автопроизводитель подчеркивает, что обновленный кроссовер Santa Fe базируется на новой платформе Hyundai и обещает повышенную производительность, управляемость, экономичность и безопасность, а также снижение веса и центра тяжести. Обновленные звукопоглощающие системы снижают уровень шума и вибрации.

Все модели 2021 Santa Fe оснащены селектором переключения между режимами движения Terrain Mode, которая позволяет максимально использовать систему полного привода HTRAC. К числу доступных режимов относятся песок, снег и грязь, эко, спорт, комфорт и смарт. При выборе режима смарт система анализирует стиль вождения и автоматически выбирает подходящие настройки.

Корейцы пока не разглашают информацию о двигателях для обновленной модели, хотя в Европе они подтвердили, что впервые предложат автомобили как с мягкой гибридной, так и с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

Hyundai Santa Fe 2021 поступит в продажу в Европе в сентябре этого года, подробности о двигателях и комплектациях обещают раскрыть ближе к выходу на рынок.

В России Hyundai Santa Fe текущего исполнения продают по цене от 2 179 000 рублей за автомобиль в комплектации Familia с мотором 2,4 л, мощностью 188 л.с. и полным приводом.

Обновленный Hyundai Santa Fe пересел на новую платформу Минуло всего лишь два года с появления Santa Fe четвертого поколения, и вот компания представила его масштабное обновление. Обновленный Hyundai Santa Fe пересел на новую платформу

В прошлом году кроссовер получил версию Rock Edition.

Фото: Hyundai