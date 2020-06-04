Обновления Toyota Hilux: другой двигатель и решетка

Обновленный автомобиль доберется до Восточной Европы в июле.

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В Toyota Hilux изменена форма решетки радиатора — она стала больше и в зависимости от комплектации может быть с черной или хромированной окантовкой. Также в разных версиях может отличаться оформление переднего бампера. Фары стали немного уже и получили новый рисунок светодиодных дневных ходовых огней. Обновлены задние фонари, в целом эти изменения освежили облик автомобиля. Появились также новые цвета кузова — Emotional красный, темно-синий и бронзовый металлик.

Новшеств в салоне немного: дорогие варианты комплектуются новым 8-дюймовым информационно-развлекательным сенсорным экраном с компактными механическими кнопками с обеих сторон дисплея (включая регуляторы громкости и настройки). Информационно-развлекательная система также получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto для интеграции со смартфоном.

Самое основное в рестайлинге — новый 2,8-литровый дизельный двигатель, который развивает 204 л.с. (это на 15,3% больше, чем у текущего), что позволяет пикапу Toyota конкурировать с Ford Ranger и Chevrolet Trailblazer. Вырабатывая крутящий момент 500 Нм, новый мотор разгонит Toyota Hilux с нуля до «сотни» за 10 секунд (на 2,8 секунды быстрее, чем 2,4-литровый агрегат), а средний расход топлива составит 7,8 л на 100 км пробега. Новым 2,8-литровм двигателем оснастят несколько вариантов кузова: Extra Cab и Double Cab с возможностью выбора 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробки передач. Все версии будут иметь полный привод.

Также Toyota несколько изменила подвеску — пересмотрены настройки амортизатора, появились новые сайлентблоки, улучшена структура рессоры.

В списке дополнительного оборудования появились интеллектуальная разблокировка автомобиля, запуск двигателя одним нажатием кнопки, навигационная система, автоматический климат-контроль, передние и задние парктроники и аудиосистема JBL Premium с 9 динамиками, восьмиканальным усилителем мощности на 800 Вт и технологией CLARi-Fi

У всех обновленных полноприводных комплектаций Hilux с автоматом увеличена буксирная способность до 3500 кг, что соответствует показателям версии с механикой.

Продажи новой Toyota Hilux начнутся в Восточной Европе в июле 2020 года, в Западной Европе — в октябре 2020 года.

Об обновлении пикапа впервые стало известно в апреле этого года.

Обновления Toyota Hilux: другой двигатель и решетка Обновленный автомобиль доберется до Восточной Европы в июле. Обновления Toyota Hilux: другой двигатель и решетка

Фото: Toyota