На КАМАЗе наладят производство компонентов для Aurus

Производство компонентов для российских премиальных автомобилей наладят в кооперации с КАМАЗом, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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Выступая в Госдуме на правительственном часе, Денис Мантуров сообщил, что производство компонентов для Ауруса наладят в кооперации с КАМАЗом. Часть мощностей будет в Алабуге, другая — на основной производственной площадке в Набережных Челнах. Также рассчитывают задействовать те предприятия, загрузка которых из-за пандемии сократилась и они простаивают.

При сборке Aurus используется 4,5 тыс. компонентов, производят их 74 российских и иностранных производителя, сообщает ТАСС. По словам Мантурова, поскольку интеллектуальные права на Aurus принадлежат НАМИ, это дает время на постепенную локализацию критически важных компонентов.

Денис Мантуров отметил, что автоматическая, 9-ступенчатая коробка передач и мотор — полностью российского производства.

Производить Аурусы будут на заводе Ford Sollers в Алабуге, а первые серийные машины направятся к покупателям в марте 2021 года.



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