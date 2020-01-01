За прошлый год в России собрали 1,2 миллиона автомобилей зарубежных марок, и примерно пятую часть сделал один завод.

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В 2019 году в России было произведено около 1,2 миллионов машин иностранных брендов, и при этом более половины этого количества, примерно 610,7 тыс. штук, было выпущено всего на трех производственных площадках.

Лидирующую позицию по производству иномарок в России занимает завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (на фото) — за прошлый год ХММР отправил в продажу 245 тысяч автомобилей, об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на собственные исследования. На втором месте — расположенный в Калининграде мультибрендовый «Автотор»: в 2019-м было произведено 214,1 тыс. экземпляров авто. Замыкает тройку «Фольксваген Груп Рус» с показателем 151,6 тыс.машин.

При этом иномарки в России собираются на 28 предприятиях, то есть оставшаяся половина всего объема машин иностранных брендов собрана на 25 российских промплощадках.

В 2020 году картина наверняка будет иной и автомобилей будет выпущено гораздо меньше. Все указанные заводы переживают последствия пандемии коронавируса — «Фольксваген Груп Рус», в частности, сокращает сотрудников.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС