Власти готовы практически полностью субсидировать процесс. Мы спросили вас, готовы ли вы тогда перевести машину на газ? Смотрим результаты опроса и знакомимся с мнением нашего специалиста.

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Напомним, министр энергетики Александр Новак предложил увеличить госсубсидию на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо (речь о метане) до 60%. Еще 30% готов субсидировать «Газпром», и тогда автовладельцам останется доплатить за переоборудование автомобиля всего ничего — 10%. Собираются ли они воспользоваться такой поблажкой?

Опрос «За рулем» показал, что, если правительство субсидирует процесс, то перейти на более дешевый и экологичный метан готовы 46,6% наших читателей, правда, из них 14,5% — не в ближайшей перспективе. Никогда этого не сделают 24,3%, а машины 4,5% респондентов и так оборудованы ГБО.

В опросе, проведенном на сайте «За рулем» с 17 по 19 июня, приняли участие 1398 человек.

Что же по этому поводу говорят специалисты? Дадим слово обозревателю «За рулем» Михаилу Колодочкину:

Перевод автомобиля на газ — неважно, на СНГ или СПГ — многими воспринимается как единовременное вложение средств, после которого наступает благодать. А это не так! Да, сегодня газ дешевле бензина, но ощутить экономию смогут только те, кто ездит очень много, и те, чьи машины прожорливые. Дедушка-дачник со смешными годовыми пробегами ничего не выгадает, а только разорится. Покупка оборудования, его установка, последующая официальная регистрация, ежегодное обслуживание — все это немалые деньги.

Нет смысла переоборудовать малогабаритные машины. Их расход и так небольшой, а здоровенный баллон «скушает» изрядный объем пространства. Нежелательно трогать и гарантийные машины — на вас могут повесить и применение нештатного топлива, и сверление кузова, и вмешательство в электрику. Если автомобиль допускает возможность трансформации салона, то баллон скорее всего вычеркнет эту функцию из числа активных.

Забудьте про подземные паркинги: вас туда не пустят — и правильно сделают. Не удивляйтесь, если при продаже машины столкнетесь с трудностями: все знают, что на газовом топливе ездят только те, чьи пробеги сумасшедшие. Наконец, газ все-таки опасен — особенно при халтурном монтаже оборудования. Напомню также, что метановые заправки сегодня можно пересчитать по пальцам.

Впрочем, всем желаю удачи — независимо от вида применяемого топлива.

Еще в феврале прошлого года Владимир Путин напоминал чиновникам и бизнесу, что природного газа в России столько, «как ни в одной стране мира». И что развивать рынок газомоторного топлива непросто, но делать это необходимо.



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