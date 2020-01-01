Чаще всего мощные машины покупают в Ингушетии

А в Адыгее — самые слабые.

Машины с самыми мощными двигателями (250 — 600 л.с.) чаще всего продаются на вторичном рынке в Ингушетии (39% от всех предложений), Приморском крае (13,1%) и Северной Осетии (9,2%), с самыми слабыми моторами — в Адыгее (87,4%), Хабаровском крае 78,1% и Курганской области (74,5%). Рынок автомобилей с пробегом в мае проанализировала компания Automama.

Специалисты ресурса говорят, что распространенность мощных машин (+250 л.с.) в конкретном регионе чаще всего зависит от ставки транспортного налога, который находится в компетенции местных властей. Вот и выходит, что больше всего мощных автомобилей не только в самых «богатых» регионах, но и там, где ставки налога на них минимальны. Так, в Ингушетии ставка налога самая маленькая в России и составляет 40 рублей за 1 л.с., а в Приморском крае она дифференцирована для мощных машин и зависит от их возраста — для автомобилей старше 10 лет (60% от числа мощных автомобилей) она составляет 45 рублей. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге придется заплатить уже 150 рублей за 1 л.с.

Популярность маломощных машин в том или ином регионе России больше зависит от уровня дохода жителей, которые приобретают модели, которые укладываются в их бюджет. Так, в Адыгее автомобили до 300 тыс. рублей составляют почти половину всех предложений, а 80% из них как раз обладают мощностью до 100 л.с. В Курганской области ситуация схожа — более 50% рынка это авто до 300 тыс., а 70% из них с мощностью до 100 л.с.

Седаны на вторичным рынке чаще всего выбирают жители Калмыкии (83,3%) и Чечни (83,2%). Универсалы больше всего распространены в Чувашии (13,6%), кроссоверы — в Москве (41,7%). Минивэны в Приморском крае (59,7%), хэтчбеки — в Томской области (36,4%), а кабриолеты — в Крыму (0,3%).

В тех регионах, где любовь к отечественной «классике» и Приорам традиционно высокая, доля седанов больше, чем в среднем по России. Так, в Чечне из 3 тыс. представленных седанов более 1 тыс. это автомобили Lada.

Автомобилей с механикой больше всего представлено в Курганской области (92%), с вариатором — в Хабаровском крае (46,9%), с роботом — в Иркутской обл. (10,2%), а автоматы наиболее востребованы в Ингушетии (85,4%). Полноприводных машин больше всего на вторичном рынке Москвы (39,4%).

В Белгородской области больше всего машин с бензиновыми моторами (94,6%), с дизельными — в Калининградской (35,5%). Гибридов и электрокаров в общей массе немного, а больше всего их в Ульяновской области и в Краснодарском крае.

В этом рейтинге представлена десятка автомобилей с самыми проблемными двигателями.



Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС