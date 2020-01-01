ГАЗ ушел на корпоративный отпуск раньше запланированного

Простой продлится две недели, а дальше план производства будут составлять по количеству конкретных заказов.

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С 22 июня Группа ГАЗ останавливает завод в Нижнем Новгороде из-за малого количества заказов. Приостановка продлится две недели — на это время сотрудникам будет предоставлен корпоративный отпуск, который обычно начинается на предприятии в конце июля.

До начала вынужденного отпуска ГАЗ уже работал с неполной загрузкой — с четырехдневной рабочей неделей. Ситуация с заказами на предприятии уже некоторое время остается тяжелой, сообщает Автостат со ссылкой на пресс-службу Группы ГАЗ: в июне загрузка производства составляла 50% от показателя 2019 года. Четырехдневная рабочая неделя введена до 18 декабря, однако с учетом нынешнего двухнедельного простоя планы могут скорректировать.

Первую неделю после перезапуска в июле завод отработает с полной загрузкой, а затем руководство ГАЗа будет решать, на сколько рабочих дней выводить сотрудников в каждую последующую неделю — исходя из количества заказов.

Сложности с загрузкой производства начались на Горьковском автозаводе сразу после майского перезапуска.

Фото: ГАЗ