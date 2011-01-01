В одном из домов Набережных Челнов появился необычный гараж в месте, предназначенном для проезда во двор. Оказывается, все законно.

Гараж в сквозной арке многоквартирного дома 17А/24, стоящего в поселке ЗЯБ, устроила не организация, а местный житель. На снимках видно, что одна из двух арок дома, ведущая в его двор, закрыта перегородками. Со стороны двора она сплошная, а со стороны улицы установлены ворота.

Как заявляют в местной управляющей компании, все законно — с 2017 года арка числится как нежилое помещение, что отображено в техпаспорте дома и на что жильцы дали согласие.

Сначала в единодушие соседей не верится, но, согласно рассказам жителей, закрытая теперь арка выходит на набережную, где любят отдыхать люди, в том числе с «низкой социальной ответственностью», которые превратили арку в туалет. В результате было предложено закрыть проезд, оформив его в качестве нежилого помещения. Позже на этом месте появился гараж.

Но гараж внутри многоквартирного дома не совсем законен — существует опасность для соседних квартир в случае возгорания автомобиля. Кроме того, арки в домах делаются для более удобного и быстрого подъезда машин экстренных служб, в том числе полиции и медиков. Теперь же он перекрыт. В связи с этим некоторые жители дома просят разобраться с гаражом.

Как получить компенсацию, если ваш гараж попадает под снос? Ответ вы найдете здесь.

Фото: vk.com