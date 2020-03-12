На сервисах заменят верхнюю часть рулевой колонки.

Материалы по теме Остановлены продажи Kia Seltos. Найдена проблема!

На Киа Селтос в комплектациях Classic, Comfort, Luxe и Style, оснащенных пуском двигателя с ключа, была установлена рулевая колонка без поддержки функции блокировки после выключения зажигания. На безопасность вождения это не влияет, но ухудшает противоугонную защиту автомобиля.

Поэтому в ближайшее время официально будет объявлена отзывная кампания, о чем стало известно клубу Киа Селтос.

Под отзыв попадают автомобили Seltos, как крупноузловой сборки в России (имеют два VIN-номера: KNA и XWE), так и автомобили полной сборки в России (имеют один VIN-номер — XWE). Всего в России под отзыв попали более XXXX автомобилей Seltos (указан только порядок, но точнее до официального объявления отзыва сказать нельзя). Под эту отзывную кампанию попали не только Kia Seltos, проданные в России, но также в Австралии, Новой Зеландии и некоторых странах бывшего СССР.

После объявления официальной процедуры отзыва (сервисная кампания пока готовится) на сервисе дилеров разберут рулевое управление и заменят верхнюю часть рулевой колонки.

Повторяем, пока это неофициальная информация и обращаться к дилерам можно будет только после того, как отзывная кампания будет официально объявлена. Информация об этом появится на сайте Росстандарта, и дилеры будут обзванивать покупателей (и/или рассылать sms) и приглашать в сервис.

В Kia Motors подтвердили, что проблема есть и что с 11 июня 2020 года продажи некоторых комплектаций Kia Seltos были приостановлены.

«Мы планируем напрямую уведомить клиентов Kia, которые уже получили указанные автомобили, как только план устранения данного несоответствия будет готов к официальному объявлению и реализации в России», — цитирует Клуб ответ руководства Kia Motors.

Детальный обзор кроссовера Kia Seltos читайте здесь.



Фото: «За рулем»