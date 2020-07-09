Предлагают повысить штрафы за «красный» и скорость

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Речь идет о некоторых штрафах, таких как проезд на красный свет и установка подложных номеров, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

За проезд на красный свет предлагают повысить штраф с тысячи до пяти тысяч рублей. Такую же сумму эксперты рекомендовали взимать за установку заведомо подложных номеров. Сейчас за это штрафуют на две тысячи.

За грязные номера предлагают вообще не штрафовать, а ограничиться предупреждением. Сейчас за это могут «наказать» на 500 рублей.

Ну и рекомендуют в ОНФ увеличить штрафы за превышение скорости: на 40–60 км/ч — с 500 до 2,5 тыс. рублей, за повторное нарушение — 5 тысяч рублей; более 60 км/ч — 5 тысяч рублей (сейчас 1,5 тысячи) или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, повторное нарушение — 15 тысяч рублей.

Штрафовать на 5 тысяч рублей предлагают велосипедистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Предложения увеличить штрафы возникают не в первый раз. Ранее при обсуждении поправок в КоАП они получили такой резонанс, что правительство решило сохранить их на прежнем уровне.



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