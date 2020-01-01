Kia начал делать премиальные интерьеры

Carnival четвертого поколения получил улучшенные материалы салона и новые технологии.

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Новый минивэн Kia Carnival получил не только новую внешность и стал похож на кроссовер. У него существенно изменился и салон — он претерпел значительные изменения, благодаря которым машина может наравне конкурировать с представителями премиальных брендов.

Минивэн оснащается 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, установленной за единым с сенсорным экраном информационно-развлекательной системы стеклом. Два широких дисплея создают ощущение единой панели. Ниже расположен блок управления климатической системой с сенсорными кнопками.

Классический рычаг переключения передач был заменен на поворотную шайбу, без механической связи с коробкой передач.

Kia опубликовала только одно изображение интерьера, но мы знаем, что новый минивэн будет предлагаться в семи-, девяти- и даже одиннадцатиместной версиях! То есть салон минивэна будет оснащаться двумя, тремя или четырьмя рядами сидений. Семиместная компоновка отличается капитанскими креслами с регулируемыми подлокотниками, спинками и подножками для пассажиров второго ряда. У них также есть доступ к USB-зарядкам, а также сетки и ящику для хранения.

На третьем этапе презентации (первый был посвящен внешности, а второй — интерьеру) будет раскрыта информация о двигателях новинки. Продажи нового минивэна начнутся на рынке Южной Кореи в 3-м квартале 2020 года. Схожесть машины с кроссовером может позволить модели вернуться и на российский рынок.

Со дня на день в России должны начаться продажи новой Оптимы.

Фото: Kia