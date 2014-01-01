«Никто с властью не готов судиться. Вариант только в том, что власти на тормозах спустят все это до 2023 года», — разводят руками владельцы конфискованных машин.

Адвокат Адвокатской палаты города Москвы Михаил Тарасов:

— В настоящее время, в связи с внесением изменений в Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 N 938, машины с армянскими номерами все чаще останавливаются сотрудниками ГИБДД и передаются таможне, если есть нарушения ограничений по передаче их третьим лицам.

На основании п. 5 ст. 258 ТК ЕАЭС таможня передает такие автомобили на ответственное хранение, составляя протокол задержания товаров и документов на них.

Складывающаяся судебная практика в отношении задерживаемых машин с номерами Республики Армения, на мой взгляд, произвольно лишает права собственности титульного владельца.

Обычно процедура ввоза транспортного средства на территорию ЕАЭС уже совершена, а значит каких-либо ограничений на право пользования частной собственностью на всей территории ЕАЭС нет.

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Если смотреть на существующую проблему с точки зрения Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1950 года, то действия таможенных органов являются неправомерными и нарушают права и законные интересы собственника, в результате чего он не может владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью.

В настоящее время суды при рассмотрении административных исков руководствуются следующим.

Порядок ввоза автомобилей из Республики Армения регламентирован Договором о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования». Автомобили, зарегистрированные на территории Армении, могут временно ввозиться на территории других государств-членов ЕЭС только лицами, постоянно проживающими в Республике Армения, без уплаты таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. В остальных случаях необходимо таможенное декларирование и уплата пошлин, а также налогов.

Таможенные органы РФ представляют в российские суды информацию Комитета государственных доходов Республики Армения, где Комитет информируют об уплате таможенных платежей на транспортное средство по ставкам Республики Армения.

В этой связи легализация в России купленного в Армении автомобиля возможна одним из двух способов:

оформление временного ввоза с уплатой таможенных платежей и с ограничением прав по передаче третьим лицам (п. 3, 6 ст. 264 ТК ЕАЭС);

декларирование и доплата причитающихся таможенных платежей.

Но это необязательно в том случае, если, согласно Приложению 3 к Договору, автомобиль, классифицируемый в товарных позициях ТН ВЭД ЕАЭС как 8702, 8703, 8704 21 и 8704 31, было выпущено в свободное обращение на территории Армении до 10 октября 2014 года (дата подписания Договора), то он является товаром ЕАЭС, а таможенные пошлины и налоги за него не уплачиваются.

При ввозе из Армении после 10 октября 2014 года машина считается иностранным товаром до тех пор, пока не уплачены таможенные пошлины и налоги или до истечения трех лет после начала применения Республикой Арменией ставок, установленных единым таможенным тарифом ЕАЭС в отношении товарных позиций 8702, 8703, 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД ЕАЭС.

Судебная практика в большинстве регионов складывается в пользу таможенных органов. Хотя можно попытать счастья и доказать факт произвольного лишения права титульной собственности и добиться положительного решения.

Тем же владельцам, кто не хочет заморачиваться с бюрократическими процедурами и ждать, когда их остановят сотрудники ГИБДД, я бы порекомендовал задекларировать автомобиль и доплатить причитающиеся таможенные платежи, либо избавиться от него, выехав в Армению.

Кроме этого, действующие механизмы международной защиты права собственности позволяют отстоять свое право в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в следующем порядке:

Обжалование в апелляционном и кассационном порядке решений российских судов об отказе в удовлетворении административного искового заявления. Обжалование действий властей Российской Федерации, нарушающих права, закрепленные Европейской Конвенцией по защите прав человека — произвольное лишение права собственности («Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права») и несправедливость судебного разбирательства («Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона»). Получение решения ЕСПЧ о признании нарушений властями РФ требований Европейской Конвенции по защите прав человека, инициирование процедуры по пересмотру решения суда первой инстанции по новым обстоятельствам, а также получение справедливой компенсации за установленные ЕСПЧ нарушения властями РФ.

Но нужно учесть, что данная процедура защиты прав займет от двух до четырех лет.

Проблемы начались и у тех, кто, пользуясь несовершенством законов РФ, записывал автомобили на несовершеннолетних, чтобы не платить штрафы.

Фото: Levon Vardanyan / Unsplash