Завод Mazda во Владивостоке вернется к полной рабочей неделе

Сократить производство вынуждены были только на месяц — пошли заказы от дилеров.

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Предприятие «Мазда Соллерс» во Владивостоке вновь заработает с полной загрузкой — начиная с 1 августа сборка автомобилей здесь пойдет пять дней в неделю. Причиной тому стал постепенный рост российского авторынка, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу завода.

Режим неполной рабочей недели вводился на предприятии с 1 июля — весь второй летний месяц на заводе будут трудиться лишь четыре дня в неделю, но заказы от дилеров на август позволяют поднять объемы производящихся автомобилей.

Напомним, на заводе Mazda во Владивостоке, в равных долях принадлежащем японскому автомобильному бренду и российской компании «Соллерс», собираются кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седаны Mazda6.

Другое российское автопредприятие, Горьковский автозавод, также пока трудится по графику пятидневной рабочей недели, хотя ранее там хотели вводить четырехдневку.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС