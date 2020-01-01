Блогеры перекрасили Патриот в полицейский. Соседи настучали

Приехала полиция и повязала четверых, включая 60-летнего владельца автомобиля.

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Трое жителей Ульяновска в возрасте от 21 до 24 лет пытались превратить обычный УАЗ Патриот белого цвета в полицейский. О том, что неизвестные обклеивают автомобиль полицейскими цветографическими знаками и гербами МВД России, а также устанавливают синие госномера, в полицию сообщили местные жители, заметив молодых людей и автомобиль в одном из дворов.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа ОМВД России, а также сотрудники Госавтоинспекции и Росгвардии, помимо трех молодых людей задержали также 60-летнего владельца машины, в отношении которого составили протоколы за управление машиной с неправильно установленными номерами и за незаконное нанесение цветографических схем.

Задержанные объяснили, что автомобиль, имеющий вид полицейского, им был нужен для съемок в видеоролике, пишет сайт МВД РФ. Сценарий ролика не уточняется. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

С марта по май 2020 года были задержаны три автомобиля несуществующего «отдела по борьбе с коронавирусом», последний раз — в Вологде.

Фото: УМВД России по Ульяновской области.