Toyota изменила логотип. Но не везде

Также компания представила новый фирменный шрифт, который будет использоваться в Европе и России.

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Перемены понадобились для того, чтобы «облегчить визуальное восприятие фирменного стиля Toyota». Новая подача, как заявили в компании, нужна для усиления имиджа производителя как технологичного и современного бренда. Кроме того, теперь фирменная символика будет лучше считываться с экранов любых гаджетов и позволит унифицировать стиль для всех отделов и партнеров компании.

Двухмерная эмблема Тойоты стала лаконичной и больше не сопровождается надписью «Toyota». В компании пришли к выводу, что в подписи уже нет необходимости — бренд известен всем.

При этом на автомобилях и в оформлении дилерских центров эмблема пока останется неизменной, вероятно, до 2025 года.

Новый шрифт, получивший название Toyota Type, разрабатывался так, чтобы одинаково хорошо читаться как на бумаге, так и на экранах.

Недавно свой логотип обновила и компания Nissan.

Фото: Toyota