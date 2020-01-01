Китайский ксерокс работает! Вот патент на круизер типа Ducati

По дизайну 700-кубовый байк очень напоминает культовый Diavel, но не лишен оригинальных черт.

Материалы по теме Aston Martin тестирует 180-сильный спортбайк

Китайская компания Benda подала патент, который описывает мотоцикл класса круизер. По дизайну байк очень напоминает культовый Ducati Diavel, однако не лишен оригинальных черт — например, обращает на себя внимание оригинальный выхлоп из четырех четырехугольных патрубков, а также «радиальная» архитектура фары, напоминающей глаз насекомого.

По неофициальным данным, мотоцикл получит название Benda BD700, пишет Bikepost. Патент проясняет некоторые детали конструкции: четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 700 куб. см, алюминиевая рама, двусторонний маятник задней подвески из алюминия, светодиодная оптика, жидко-кристаллический дисплей приборной панели, система АБС.

В последнее время китайские мотоциклы очень быстро прогрессируют по конструкции и качеству сборки, поэтому круизер от Benda может стать интересным предложением на рынке, учитывая, что цена будет наверняка ниже, чем на итальянскую технику.

А сама Ducati недавно представила нейкед Hypermotard в новом варианте 950 RVE.

Фото: CNIPA