Китайский ксерокс работает! Вот патент на круизер типа Ducati — журнал За рулем

Китайский ксерокс работает! Вот патент на круизер типа Ducati

По дизайну 700-кубовый байк очень напоминает культовый Diavel, но не лишен оригинальных черт.

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Китайская компания Benda подала патент, который описывает мотоцикл класса круизер. По дизайну байк очень напоминает культовый Ducati Diavel, однако не лишен оригинальных черт — например, обращает на себя внимание оригинальный выхлоп из четырех четырехугольных патрубков, а также «радиальная» архитектура фары, напоминающей глаз насекомого.

По неофициальным данным, мотоцикл получит название Benda BD700, пишет Bikepost. Патент проясняет некоторые детали конструкции: четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 700 куб. см, алюминиевая рама, двусторонний маятник задней подвески из алюминия, светодиодная оптика, жидко-кристаллический дисплей приборной панели, система АБС.

В последнее время китайские мотоциклы очень быстро прогрессируют по конструкции и качеству сборки, поэтому круизер от Benda может стать интересным предложением на рынке, учитывая, что цена будет наверняка ниже, чем на итальянскую технику.

Фото: CNIPA

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