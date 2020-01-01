Под ней будет выпускаться компактный городской мопед-трансформер, который, наверняка, будет складываться, становясь чемоданом.

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В модельном ряду компании уже было подобное транспортное средство. Представленный в 1981 году, Motocompo был очень компактным, но при этом оснащался двигателем объемом 50 «кубиков». Он разрабатывался специально для установки в багажнике автомобиля Honda City. То есть Honda уже работала над вопросом городской мобильности 40 лет назад. Сегодня это особенно актуально и востребовано.

Honda Motor Corp зарегистрировала товарный знак под названием «Motocompacto» в классе «наземные транспортные средства, электрические скутеры». Можно предположить, что подобное транспортное средство уже находится в разработке.

Конечно, это всего лишь товарный знак, и, как это часто бывает, есть шанс, что предполагаемый скутер так и не будет выпущен.

Около десяти лет назад Honda уже представляла концепт складного электрического мопеда Moto Compo со сменной батареей. Но он так и не был запущен в производство.

Какие мотоциклы известных брендов сегодня можно купить за сумму около 500 тысяч рублей.

Фото: Honda