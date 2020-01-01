Автовладельцы назвали самые нужные функции автомобиля. Исследование

На сегоднящний день это сигнализация, кондиционер и подогрев сидений. Но и не только.

Чем активнее развивается автомобилестроение, тем больше вариантов оснащения автомобиля появляется на рынке, но какие из них наиболее востребованы у пользователей? Это попытались выяснить эксперты Авито Авто, проведя опрос автовладельцев.

66% опрошенных считают наиболее важной функцией защиты автомобиля сигнализацию, при том, что сигнализацию с автозапуском хотели бы иметь 44% автовладельцев. Еще 49% участников опроса полагают, что зеркала заднего вида неплохо бы дополнить камерой заднего вида. 48% отмечали, что для них важно наличие полноразмерного запасного колеса и почти 42% россиян хотели бы иметь систему контроля слепых зон. Только для 20% опрошенных оказалась желанной система автоматической парковки.

А среди опций комфорта 72% респондентов выбрали кондиционер, причем 35% опрошенных задумываются о необходимости двухзонного климат-контроля. Для 50% необходимой функцией стал подогрев сидений. Третий ряд сидений важен только 5% опрошенных, а о массаже сидений мечтают 4% автовладельцев. О том, что неплохо иметь складываемую спинку заднего сиденья говорят 38% опрошенных, ведь негабаритные грузы время от времени приходится перевозить всем. Причем наиболее востребована эта функция в Самаре, Омске и Перми.

Ну и куда же в век гаджетов без USB-разъема! За него проголосовали 63% участников опроса.

В период пандемии набирает популярность автомобильный туризм, в связи с этим 53% респондентов хотели бы иметь на борту автомобиля штатную навигационную систему.