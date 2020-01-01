АВТОВАЗ добавил год гарантии. Но за деньги

Программа постгарантийного обслуживания называется «Lada+1», а цена ее зависит от того, новый у вас автомобиль или уже с пробегом.

Материалы по теме Гарантия на автомобиль: есть тонкости!

С 10 августа АВТОВАЗ предлагает специальные условия постгарантийного обслуживания на автомобили Lada — «Lada+1» или «Еще один год под защитой».

После окончания заводской гарантии участник программы сможет еще год пользоваться гарантийным ремонтом своего автомобиля, включая основные узлы — мотор, подвеску и электрооборудование. Но для этого необходимо соблюсти ряд условий. Регламентные ТО необходимо проходить у официального дилера марки и заплатить взнос в размере 9 тысяч рублей, если автомобиль новый, и 10 тыс. рублей — если владелец успел на нем поездить, но заводская гарантия при этом еще не закончилась.

На АВТОВАЗе перечислили плюсы постгарантии: таким образом сокращаются расходы на ремонт автомобиля, обслуживание проходит у официального дилера марки, что позволяет надеяться на качество работ, кроме того, с добавленным гарантийным сроком автомобиль имеет большую ликвидность в случае продажи.

Вместе с добавленным годом гарантии автовладелец становится участником программы помощи на дорогах Road Assistanse. Эта программа позволяет получить помощь в 101 городе России с радиусом действия 30 км от города. Доступны следующие виды помощи: замена колеса, подвоз топлива, подзарядка аккумулятора и доставка автомобиля до сервисной станции.

Стандартная заводская гарантия на Лады составляет два года для моделей 4х4 и Niva и три года для моделей Granta, Vesta, XRAY и Largus.

В июле продажи АВТОВАЗа оказались довольно успешными, а самыми популярными у покупателей моделями стали Granta,Vesta и Largus.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС