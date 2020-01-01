Новый седан Kia K5: цены и комплектации

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Новая модель Kia К5 приходит на смену Kia Optima, а новое название отражает изменения в стратегии бренда. На нашем рынке автомобиль будут оснащать двумя бензиновыми атмосферными рядными 4-цилиндровыми двигателями. Младший из них — обновленный 2.0 MPI с распределенным впрыском развивает мощность 150 л.с. и агрегатируется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. 2,5-литровый мотор мощностью 194 л. с. предложат с 8-диапазонным автоматом. Привод у автомобилей только передний.

В базовое оснащение седана входят светодиодные фары и дневные ходовые огни, датчик света, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, система курсовой устойчивости, интегрированная система активного управления шасси и ассистент старта на подъеме, а также система предупреждения об экстренном торможении и круиз-контроль. В автомобиле есть мультифункциональное рулевое колесо, модуль Bluetooth, USB-порт и аудиосистема с шестью динамиками.

С двигателем 2.0 MPI Kia К5 можно приобрести в версиях Classic, Comfort, Luxe, Prestige и Style, автомобили с мотором 2.5 GDI будут предлагаться в комплектациях Luxe, Prestige, Style, GT Line и наиболее оснащенной GT Line+.

Автомобиль в базовой комплектации Classic предложат за 1 489 900 рублей. Здесь установлена приборная панель Supervision с цветным TFT-дисплеем 4,2 дюйма, аудиосистема с монохромным экраном с диагональю 3,8 дюйма. Размерность колес в этой комплектации — 16 дюймов.

Comfort стоит 1 609 900 рублей, здесь есть светодиодные противотуманные фары, рулевое колесо с отделкой кожей и функцией обогрева, двухзонный автоматический климат-контроль, салонное зеркало с функцией автозатемнения, электропривод складывания зеркал. Установлены передние и задние датчики парковки и камера заднего обзора. Есть мультимедийная система с цветным сенсорным 8-дюймовым дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

В Luxe новый K5 предлагают за 1 709 900 рублей с двигателем 2.0 MPI и за 1 839 900 рублей с двигателем 2.5 GDI. Здесь установлены 17-дюймовые колеса, хромированные ручки дверей, светодиодные задние фонари, кожаная обивка салона, водительское сиденье оснащено электроприводом регулировок положения и поясничного упора. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции, а также два разъема USB.

K5 в комплектации Prestige стоит 1 799 900 рублей с двигателем 2.0 MPI и за 1 929 900 рублей с двигателем 2.5 GDI. Предусмотрена дополнительная коленная подушка безопасности водителя, система кругового обзора с четырьмя камерами, система контроля слепых зон и система предупреждения при выезде с парковки задним ходом. Есть подогрев задних сидений и панель беспроводной зарядки.

На автомобили в комплектации Style за 1 849 900 рублей с двигателем 2.0 MPI и 1 979 900 рублей с двигателем 2.5 GDI устанавливаются 18-дюймовые колеса, решетка радиатора и передний бампер имеют спортивный дизайн, есть светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа. Также 10,25-дюймовый цветной дисплей, навигационная система, поддержка информации о пробках в реальном времени, Bluetooth-модуль с параллельным подключением двух устройств и аудиосистема Bose премиум-класса с внешним усилителем и 12 динамиками (включая сабвуфер).

Версия GT Line предлагается за 2 109 900 рублей. Ее можно узнать по черному спойлеру на крышке багажника, панорамной крыше и люком с электроприводом.

Топовая комплектация GT Line+ обойдется в 2 199 900 рублей, и в ней есть интеллектуальный круиз-контроль с функцией временной остановки и возобновления движения, система предотвращения фронтального столкновения с функцией предупреждения столкновения при повороте на перекрестке, система предотвращения выезда из полосы движения и многое другое.

Предзаказ на новый Kia K5 уже открыт, в продаже автомобиль появится 1 сентября.

Премьера модели состоится сегодня в 20 часов по московскому времени на Youtube-канале Kia Motors Russia и на тизерной странице модели, а также на официальных страницах компании в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.

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Новый седан Kia K5: цены и комплектации Продажи начинаются 1 сентября. Заказы уже принимают. Новый седан Kia K5: цены и комплектации

Фото: Kia